Mauro Hermann studierte an der ETH Zürich und schloss dort den Doktor in Atmosphären- und Klimawissenschaften ab. Er war Teil verschiedener Expeditionen auf dem Grönländischen Inlandeis und in der zentralen Arktis. Seit Januar 2024 ist er Meteorologe bei SRF Meteo.

1 / 1 Legende: Mauro Hermann SRF Meteo