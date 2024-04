Stephanie Westerhuis hat im Februar 2024 in der Meteo-Redaktion angefangen. Nach einem Studium in Umweltnaturwissenschaften mit Vertiefung Atmosphäre&Klima an der ETH schrieb sie bei der MeteoSchweiz eine Doktorarbeit über Nebelvorhersagen. Sie widmete sich dort weitere zwei Jahre der Wettermodellentwicklung und koordinierte anschliessend an der Uni Innsbruck eine internationale Forschungszusammenarbeit über Gebirgsmeteorologie im Alpenraum.

1 / 1 Legende: Stephanie Westerhuis SRF Meteo