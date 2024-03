Nachdem diese Woche an mehreren Orten in der Schweiz die 20-Grad-Marke geknackt wurde, wird es bis am Sonntag rund 10 Grad kühler und Schnee fällt bis in tiefe Lagen.

Nach verbreitet über 20 Grad am Freitag erreichen die Temperaturen am Sonntag vielerorts nicht einmal mehr 10 Grad.

Ein Kaltluftvorstoss aus Norden bringt verbreitet Niederschläge und die Schneefallgrenze sinkt von über 2000 m bis in tiefe Lagen.

Im Mittelland wird es voraussichtlich nicht für eine Schneeballschlacht reichen, oberhalb von 1500 m wird es am Alpennordhang rund 30 cm Neuschnee geben.

Legende: Die weisse Linie zeigt den Verlauf der Schneefallgrenze für den 23. und 24. März. Die weissliche Fläche stellt die Prognoseunsicherheit dar. SRF Meteo

Am Wochenende ist Schluss mit milden Frühlingstemperaturen. Eine markante Kaltfront erreicht am Samstag die Schweiz und sorgt für einen Wetterumschwung. Aus Westen setzen Niederschläge ein, welche sich über die ganze Schweiz ausbreiten. Die Schneefallgrenze sinkt dabei von über 2000 m bis in tiefe Lagen. Auch am Sonntag muss auf der Alpennordseite verbreitet mit Schauern gerechnet werden.

Viele werden draussen ein paar Schneeflocken zu sehen bekommen. Die Böden sind allerdings aufgrund der milden Temperaturen der Vortage aufgeheizt und in den tiefen Lagen wird der Schnee vermutlich nicht lange liegen bleiben.

Legende: Vielerorts werden Schneeflocken auf grüne Wiesen fallen. Rudolf Kläy

Die Bestimmung der exakten Neuschneemengen ist nicht trivial. Voraussichtlich fällt am Samstag an vielen Orten der Hauptanteil des Niederschlags als Regen. Wenn die Schneefallgrenze unter 1000 m ist, gehen vor allem noch Schauer nieder. Auch am Sonntag haben die Niederschläge einen schauerartigen Charakter. Es ist schwierig, eine genaue Aussage darüber zu treffen, wo diese niedergehen. Mit der nordwestlichen Anströmung fällt am meisten Schnee in den Bergen vom östlichen Berner Oberland bis in den Alpstein, nämlich rund 20-40 cm.

Nach dem Wochenende verabschiedet sich Frau Holle schon wieder. Die neue Woche startet trocken und recht sonnig. Nach einer frostigen Nacht steigen die Temperaturen wieder auf 12 bis 16 Grad.