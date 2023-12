Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) an der Universität Potsdam hat die Top Ten der meist geleakten Passwörter 2023 in Deutschland ausgewertet.

Die Auswertung zeigt: Internetnutzer sind wenig kreativ bei der Passwortwahl.

Dies ändert sich auch nicht, wenn Onlinedienste die Anforderungen für Passwörter verschärfen.

Oft wird bei einer Aktualisierung aus «123456789» nur «1234567890».

Die Passwörter wurden vom Team von Professor Christian Dörr, Leiter des Fachbereichs «Cybersecurity – Enterprise Security» am HPI, unter anderem im Darknet gefunden. Dort liessen sich ganze Listen finden, welche die Passwörter von Millionen Menschen enthielten. «Die Auswertung zeigt, wie wichtig es ist, die eigene digitale Identität zu schützen. Das Passwort ist der Schlüssel für die digitale Welt. Das Verständnis dafür sollte man so früh wie möglich lernen», so Dörr.

In der Schweiz sieht es nicht besser aus Box aufklappen Box zuklappen Die Einschätzung von SRF-Digital-Redaktor Jürg Tschirren: «Auch hierzulande sind in den letzten Jahren Ranglisten der beliebtesten Passwörter veröffentlicht worden. Und in der Schweiz sieht es nicht besser aus als in Deutschland: Auf dem ersten Platz finden sich jeweils leicht zu merkende – und zu erratende! – Tastenkombinationen wie ‹123456› oder ‹qwertz›. Dabei sollte sich herumgesprochen haben, dass Cyberkriminelle über solche Ranglisten genau Bescheid wissen und die beliebtesten Passwörter als erstes durchprobieren. Der Passwortcheck des Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich zeigt: Ein Passwort wie ‹123456› ist in weniger als einer Sekunde geknackt. Sichere Passwörter bestehen aus einer Kombination möglichst vieler verschiedener Zeichen: Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen – also etwa: ‹Wa6TCcyVgrrVc9*YUAJLLto!›. So ein Passwort ist schwer zu merken. Statt es sich für alle Welt sichtbar auf einem Post-it-Zettel an den Monitorrand zu kleben, setzt man deshalb besser auf einen Passwort-Manager.»

Tipps zur Passwortwahl

Das HPI rät deshalb bei der Passwortwahl zu folgendem: Passwörter sollten mindestens 15 Zeichen lang sein, keine Wiederverwendung von gleichen oder ähnlichen Passwörtern, Passwortwechsel bei Sicherheitsvorfällen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren.