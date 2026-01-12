 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

83. Verleihung Golden Globes werden in Los Angeles verliehen

Momentan werden die Golden Globes verliehen. So läuft die Show bisher.

12.01.2026, 04:24

Teilen

In Beverly Hills, Kalifornien, werden gerade die 83. Golden Globe Awards verliehen. Die Preisverleihung findet im Beverly Hilton statt und wird vom US-Sender CBS übertragen.

Moderatorin des Abends ist erneut die Komikerin Nikki Glaser. Sie führt damit zum zweiten Mal in Folge durch die als «Hollywoods feuchtfröhlichste Party» bekannten Golden Globes.

Person hält Trophäe hoch und lächelt.
Legende: Stephen Graham gewann den Preis für den besten Darsteller einer Miniserie. Keystone/EPA/CHRIS TORRES

Kurz vor Beginn der Verleihung haben sich zahlreiche Prominente im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles eingefunden. Auf dem roten Teppich zeigten sich internationale Stars und Filmschaffende den wartenden Fotografen.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 4. Sängerin Ariana Grande erschien in einer eleganten schwarzen Robe. Bildquelle: Keystone/EPA/CHRIS TORRES.
    Frau in schwarzem Kleid posiert auf rotem Teppich vor Fotografen.
  • Bild 2 von 4. Kate Hudson glänzte in einem silbernen Kleid. Bildquelle: Reuters/DANIEL COLE.
    Person in silbernem Kleid bei Veranstaltung mit Fotografen im Hintergrund.
  • Bild 3 von 4. Jennifer Lawrence sorgte mit einem freizügigen Auftritt für Aufmerksamkeit. Bildquelle: Reuters/Daniel Cole.
    Person in durchsichtigem Kleid mit Blumenmuster auf rotem Teppich.
  • Bild 4 von 4. Unter den Gästen waren auch George Clooney, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Amal kam. Bildquelle: Reuters/Mike Blake.
    Zwei elegant gekleidete Personen auf rotem Teppich mit Fotografen im Hintergrund.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Golden-Globe-Trophäen werden in insgesamt 27 Kategorien für Film und Fernsehen vergeben. Erstmals gehört zudem auch die Kategorie «Bester Podcast» zum Programm..

Als Favorit geht der Politthriller «One Battle After Another» mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle ins Rennen. Der Film ist neunmal nominiert. Acht Nominierungen entfallen auf das Familiendrama «Sentimental Value» des norwegischen Regisseurs Joachim Trier. Weitere mehrfach nominierte Produktionen sind unter anderem das Vampir-Drama «Blood & Sinners», die Literaturverfilmung «Hamnet», das Filmmusical «Wicked: Teil 2», «Frankenstein» sowie das im Iran spielende Politdrama «Ein einfacher Unfall».

Über die Vergabe der Preise entscheiden mehr als 400 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt.

Die ersten Gewinnerinnen und Gewinner des renommierten Preises stehen bereits fest.

Das sind die bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner:

Kategorie Siegerin/Sieger
Beste Hauptdarstellerin in einer Komödie Rose Byrne
Beste Hauptdarstellerin in einem Drama Jessie Buckley
Beste Nebendarstellerin Teyana Taylor
Bester Nebendarsteller Stellan Skarsgård
Bester Komödien-Darsteller Timothée Chalamet
Beste Darstellerin in einer Musical- oder Comedy-Serie. Jean Smart
Bester Darsteller in einer Miniserie Stephen Graham

An den Golden Globes sorgte dieses Jahr ein politisches Statement für Aufmerksamkeit: Einige Prominente trugen auf dem roten Teppich Anti‑ICE‑Pins mit Botschaften wie „BE GOOD“ und „ICE OUT“ — als Zeichen der Solidarität mit Renee Nicole Good, die kürzlich von einem ICE‑Agenten in Minneapolis getötet wurde. Damit bekam die Preisverleihung eine politische Note, die im Vorjahr noch weitgehend fehlte, und zog so öffentliche Diskussionen über die Vorfälle und Kontrolle von ICE nach sich.

Elegantes Paar auf rotem Teppich bei Veranstaltung, umgeben von Fotografen.
Legende: Unter anderem trug Mark Ruffalo einen dieser schwarz-weissen Pins. Reuters/DANIEL COLE

Das sind die Golden Globes: 

Box aufklappen Box zuklappen

Die Golden Globes Awards sind jährlich vergebene Auszeichnungen für Kinofilme und Fernsehsendungen. Sie werden im Januar, und damit nur wenige Wochen vor den Oscars, verliehen. Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 28 Film- und Fernsehkategorien in Beverly Hills bekannt.

+++Update folgt+++

SRF 4 News, 12.1.2026, 4 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)