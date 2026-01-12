Momentan werden die Golden Globes verliehen. So läuft die Show bisher.

In Beverly Hills, Kalifornien, werden gerade die 83. Golden Globe Awards verliehen. Die Preisverleihung findet im Beverly Hilton statt und wird vom US-Sender CBS übertragen.

Moderatorin des Abends ist erneut die Komikerin Nikki Glaser. Sie führt damit zum zweiten Mal in Folge durch die als «Hollywoods feuchtfröhlichste Party» bekannten Golden Globes.

Legende: Stephen Graham gewann den Preis für den besten Darsteller einer Miniserie. Keystone/EPA/CHRIS TORRES

Kurz vor Beginn der Verleihung haben sich zahlreiche Prominente im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles eingefunden. Auf dem roten Teppich zeigten sich internationale Stars und Filmschaffende den wartenden Fotografen.

Die Golden-Globe-Trophäen werden in insgesamt 27 Kategorien für Film und Fernsehen vergeben. Erstmals gehört zudem auch die Kategorie «Bester Podcast» zum Programm..

Als Favorit geht der Politthriller «One Battle After Another» mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle ins Rennen. Der Film ist neunmal nominiert. Acht Nominierungen entfallen auf das Familiendrama «Sentimental Value» des norwegischen Regisseurs Joachim Trier. Weitere mehrfach nominierte Produktionen sind unter anderem das Vampir-Drama «Blood & Sinners», die Literaturverfilmung «Hamnet», das Filmmusical «Wicked: Teil 2», «Frankenstein» sowie das im Iran spielende Politdrama «Ein einfacher Unfall».

Über die Vergabe der Preise entscheiden mehr als 400 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt.

Die ersten Gewinnerinnen und Gewinner des renommierten Preises stehen bereits fest.

Das sind die bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner:

Kategorie Siegerin/Sieger Beste Hauptdarstellerin in einer Komödie Rose Byrne Beste Hauptdarstellerin in einem Drama Jessie Buckley Beste Nebendarstellerin Teyana Taylor Bester Nebendarsteller Stellan Skarsgård Bester Komödien-Darsteller Timothée Chalamet Beste Darstellerin in einer Musical- oder Comedy-Serie. Jean Smart Bester Darsteller in einer Miniserie Stephen Graham

An den Golden Globes sorgte dieses Jahr ein politisches Statement für Aufmerksamkeit: Einige Prominente trugen auf dem roten Teppich Anti‑ICE‑Pins mit Botschaften wie „BE GOOD“ und „ICE OUT“ — als Zeichen der Solidarität mit Renee Nicole Good, die kürzlich von einem ICE‑Agenten in Minneapolis getötet wurde. Damit bekam die Preisverleihung eine politische Note, die im Vorjahr noch weitgehend fehlte, und zog so öffentliche Diskussionen über die Vorfälle und Kontrolle von ICE nach sich.

Legende: Unter anderem trug Mark Ruffalo einen dieser schwarz-weissen Pins. Reuters/DANIEL COLE

Das sind die Golden Globes: Box aufklappen Box zuklappen Die Golden Globes Awards sind jährlich vergebene Auszeichnungen für Kinofilme und Fernsehsendungen. Sie werden im Januar, und damit nur wenige Wochen vor den Oscars, verliehen. Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 28 Film- und Fernsehkategorien in Beverly Hills bekannt.

