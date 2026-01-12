«One Battle After Another» mit Leonardo diCaprio und «Hamnet» haben die Hauptpreise bei den Golden Globes gewonnen.

«One Battle» wurde als bester Film (Musical oder Komödie) ausgezeichnet – «Hamnet» erhielt den Preis für bestes Filmdrama.

Timothée Chalamet gewann die Trophäe als bester männlicher Schauspieler in einem Musical- oder Comedy-Film für seine Rolle als professioneller Tischtennisspieler in «Marty Supreme».

In «One Battle After Another» spielt Leonardo DiCaprio einen linksextremen Revolutionär, der im Alter von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Der Film von Paul Thomas Anderson gewann in den Kategorien Beste Comedy, beste Regie, bestes Drehbuch – ausserdem wurde Teyana Taylor als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.

In den Fernsehkategorien lag die Serie «Adolescence» mit vier Preisen vorne.

Legende: Teyana Taylor mit ihrem Golden Globe. Keystone/EPA/CHRIS TORRES

Moderatorin des Abends war erneut die Komikerin Nikki Glaser. Sie führt damit zum zweiten Mal in Folge durch die als «Hollywoods feuchtfröhlichste Party» bekannten Golden Globes.

Kurz vor Beginn der Verleihung haben sich zahlreiche Prominente im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles eingefunden. Auf dem roten Teppich zeigten sich internationale Stars und Filmschaffende den wartenden Fotografen.

Leonardo DiCaprio auf dem roten Teppich.

Sängerin Ariana Grande erschien in einer eleganten schwarzen Robe.

Kate Hudson glänzte in einem silbernen Kleid.

Jennifer Lawrence sorgte mit einem freizügigen Auftritt für Aufmerksamkeit.

Unter den Gästen war auch George Clooney, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Amal kam.

Die Golden-Globe-Trophäen werden in insgesamt 27 Kategorien für Film und Fernsehen vergeben. Erstmals gehört zudem auch die Kategorie «Bester Podcast» zum Programm. Über die Vergabe der Preise haben mehr als 400 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt entschieden.

An den Golden Globes sorgte dieses Jahr ein politisches Statement für Aufmerksamkeit: Einige Prominente trugen auf dem roten Teppich Anti‑ICE‑Pins mit Botschaften wie «BE GOOD» und «ICE OUT» — als Zeichen der Solidarität mit der Zivilistin Renee Nicole Good, die kürzlich von einem Agenten der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis getötet wurde. Damit bekam die Preisverleihung eine politische Note, die im Vorjahr noch weitgehend fehlte, und zog so öffentliche Diskussionen über die Vorfälle und Kontrolle von ICE nach sich.

Legende: Unter anderem trug Mark Ruffalo einen dieser schwarz-weissen Pins. Reuters/DANIEL COLE