Bei einer Unterzeichnung des institutionellen Rahmenabkommens mit der EU wäre die Schweiz verpflichtet, EU-Recht automatisch zu übernehmen. Das ist für alt Diplomat Paul Widmer ein Knackpunkt: «Meiner Meinung nach brauchen wir eine Opting-out-Klausel, die sich an dem orientiert, was auch andere Organisationen haben, wie beispielsweise die Welthandelsorganisation WTO», sagt er im Tagesgespräch. Dort bezahle man etwas dafür, wenn man etwas nicht mittrage. «Aber man bezahlt dafür im Gleichen. Und nicht, indem man einen Vertrag suspendiert.» Die sogenannte Guillotine-Klausel der EU würde sogar noch weiter gehen, kritisiert Widmer: «Wenn man einen Vertrag suspendiert, dann fallen auch alle anderen Marktzugangsabkommen weg plus allfällige neue Verträge, die in der Zwischenzeit unterzeichnet worden wären.»