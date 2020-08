SRF News:Frau Bundesrätin, Schweizer Produkte sind gefragt in der EU. Die Unternehmer im Beitrag sagen: auch ohne die Bilateralen. Haben Sie zu wenig Vertrauen in die Qualität der Produkte?

Bundesrätin Karin Keller-Sutter: Nein, ich habe grosses Vertrauen in die Innovationskraft und auch die Qualität der Produkte, die von Schweizer Unternehmen vertrieben werden. Aber das ist nur eine Seite. Die andere Seite ist, dass man sie auch hindernisfrei verkaufen kann. Das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse umfasst etwa zwei Drittel der Industrieprodukte, die die Schweiz exportiert. Für die Schweiz ist es nicht nur wichtig, gute Produkte verkaufen zu können, sondern man muss sie auch tatsächlich verkaufen können. Mit diesem Abkommen werden sie im EU-Raum als gleichwertig anerkannt. Das vermindert die Bürokratie und auch die Kosten.

Das ist der sogenannte Zertifizierungsprozess: Wenn ein Produkt in der Schweiz zugelassen ist, ist es auch in der EU zugelassen. Jetzt sagen die beiden Protagonisten im Beitrag, das sei gar nicht so viel Mehraufwand für sie.

Gut, ich nehme das zur Kenntnis – sie sind ja auch Befürworter der Initiative. Aber man muss schon sehen, dass sonst sämtliche Branchenverbände, die ganze Wirtschaft, sagen, es sei wichtig - zentral! -, dass wir diesen hindernisfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt behalten können. Ich habe es gesagt: Zwei Drittel der Industrie-Produkte, die exportiert werden, unterliegen diesem Abkommen. Man muss auch die Situation der Wirtschaft in der Schweiz sehen: Wir haben im Moment eine schwierige Situation, weil es auch dem Ausland schlechter geht. Wegen der Corona-Krise ist es so, dass auch der Export etwas ins Stocken geraten ist. Unter diesen Prämissen die Kosten verteuern, die Bürokratie erhöhen? Dann haben wir auch den starken Franken, der uns immer im Nacken sitzt. Es ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie, dass wir hindernisfrei exportieren können.

Sie sprechen den Export an. Die Statistik zeigt, dass die EU an Bedeutung verliert, Asien und USA legen zu: Welche Bedeutung wird die EU in Zukunft noch haben?

Ich bin froh, dass die Märkte diversifiziert wurden. Das ist ja auch die Politik des Bundesrates mit den Freihandelsabkommen, die man abgeschlossen hat. Trotzdem gehen über 50 Prozent der Exporte in den EU-Raum. Es ist einfach so: Wir sind mitten in Europa. Wenn man beispielsweise nur schon das Handelsvolumen mit Bayern und Baden-Württemberg anschaut - zusammen ist es um ein Vielfaches grösser als jenes mit China. Natürlich ist der Bundesrat bestrebt, auch andere Märkte zu erschliessen. Der nordamerikanische Markt, der gezeigt wurde, ist im Moment sehr, sehr schwierig. Ich glaube, Europa wird auch in Zukunft – ob das jetzt 54 oder 53 Prozent der Exporte sind – eine grosse Rolle spielen. Einfach, weil wir geografisch mittendrin sind.

Sie haben in Interviews kürzlich erwähnt: Wer Wohlstand wolle, solle die Initiative ablehnen. Wohlstand kann man zum Beispiel messen an der Wirtschaftsleistung pro Kopf - das BIP pro Kopf - und da sieht man: Ein grosses Wachstum hat in den letzten zehn Jahren nicht stattgefunden.

Doch, das Bruttoinlandprodukt ist schon gewachsen, es gab aber eine Delle …

3,6 Prozent …

... es gab eine Delle, natürlich auch wegen der Finanzkrise und dem Frankenschock, das muss man auch einberechnen. Trotzdem kann man sagen, dass seit Inkrafttreten der Bilateralen Verträge I doch eine positive Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz in Gang gekommen ist. Erinnern wir uns die 1990er Jahre zurück, nach der Ablehnung des EWR: Da hatten wir eine Stagnation.

Kommen wir noch auf die Arbeitskräfte zu sprechen. Die Protagonisten im Beitrag sagen, wir hätten fast zu günstig Arbeitskräfte aus dem EU-Raum bekommen: Das habe auch die Innovation gehemmt. Was sagen Sie dazu?

Das deckt sich nicht mit dem Ergebnis verschiedener Evaluationen. Die Löhne sind stabil geblieben in der Schweiz. Der Bundesrat hat die Personenfreizügigkeit ja immer auch flankiert mit Lohn- und Arbeitskontrollen. Jetzt haben wir auch Begleitmassnahmen, um das inländische Arbeitskräftepotential zu fördern. Es ist den Unternehmen unbenommen, Schweizer Arbeitskräfte zu rekrutieren! Der Bundesrat freut sich darüber. Wir sagen ja, wir wollen nur so viel Zuwanderung wie nötig. Es geht darum, dort, wo es auf dem Schweizer Arbeitsmarkt notwendig ist, Schweizer Arbeitskräfte zu ergänzen. Es geht nicht darum, diese zu ersetzen. Aber die Demografie ist so, dass in den nächsten Jahren mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden und wir einen Bedarf an ausländischen Arbeitskräften haben werden.

Sie haben gesagt, wir sind in der Corona-Krise. Was denken Sie, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung: Ist man jetzt eher für oder gegen diese Initiative?

Diese Initiative sollte unabhängig von Corona abgelehnt werden. Ich denke, gerade jetzt in dieser Situation: Wenn man die Personenfreizügigkeit kündigt, nimmt man automatisch in Kauf – es trifft nicht zu, was im Beitrag gesagt wurde, dass man das verhandelt, sondern die Bilateralen I, die übrigen sechs Verträge, würden wegfallen -, dass wir unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze einem Risiko aussetzen würden.