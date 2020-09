Bundesamt für Bevölkerungsschutz: Das Babs hat im Bericht «Katastrophen und Notlagen», Link öffnet in einem neuen Fenster von 2015 insgesamt 33 Risiken analysiert. Das Resultat ist eine Matrix, auf der die Risiken nach Schaden und Häufigkeit bewertet werden. Ein Risiko, das häufiger eintritt und hohe Kosten zur Folge hat, zählt zu den hohen Risiken. Die Strommangellage, die Pandemie und die Hitzewelle gehören zu den hohen Risiken.

Zu den tiefen Risiken zählen: Gefahrengutunfälle auf der Strasse und Schiene, der Meteoriteneinschlag oder ein Dammbruch. Diese Risikoanalyse des Bundes gibt es in dieser Form seit 2013. Ende 2020 ist eine Neuauflage des Berichtes geplant, mit neu 44 Risiken.

Bundesrat: In mehrjährigen Abständen veröffentlicht der Bund sicherheitspolitische Berichte, Link öffnet in einem neuen Fenster. Er analysiert die geopolitische Lage und die Bedrohungen für die Schweiz. Das ist der politische Grundlagebericht, um die Armee- und Sicherheitspolitik der Schweiz auszurichten. Der letzte Bericht stammt aus dem Jahr 2016. Der Bundesrat veröffentlicht zudem jährlich einen Bericht zur Bedrohungslage, Link öffnet in einem neuen Fenster, gestützt auf das neue Nachrichtendienstgesetz. Er basiert auf den Analysen des Nachrichtendienstes NDB.

Nachrichtendienst des Bundes: Jährlich publiziert der NDB seinen Lagebericht «Sicherheit Schweiz», Link öffnet in einem neuen Fenster. Darin analysiert er die Politik der Grossmächte, die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen, die Spionagetätigkeit anderer Länder in der Schweiz, den Terrorismus und die Aktivitäten extremistischer Gruppen im In- und Ausland. Die nächste Ausgabe soll im Oktober publiziert werden.