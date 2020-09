Die Zürcherinnen und Zürcher wollen die Gemeinden von hohen Sozialkosten entlasten. Die aktuelle Hochrechnung geht von einem deutlichen Ja von fast 60 Prozent aus.

Neu bezahlen also Bund und Kantone 70 Prozent an die Zusatzleistungen von AHV- und IV-Bezügern. Bis jetzt waren es nur 44 Prozent. Den Rest mussten die Gemeinden selbst stemmen.

Die bisher ausgezählten Gemeinden zeigen wenig überraschend: Wer profitiert, sagt ja. Nein sagen nur ein paar kleine Gemeinden mit tiefen Sozialkosten, zum Beispiel Boppelsen im Furttal.

Auch das Strassengesetz wird laut Hochrechnung definitv angenommen mit einem Ja von fast 54 Prozent. Das heisst, die Gemeinden erhalten 90 Millionen aus dem kantonalen Strassenfonds für ihre Strassen.

Im Kanton Zürich mussten die Gemeinden bisher 56 Prozent der Zusatzleistungen bezahlen. Neu sind es noch 30 Prozent, sie werden also massiv entlastet. Damit ist das Ziel der Vorlage erreicht. Sie wollte jene Gemeinden entlasten, die wegen ihrer Gesellschaftsstruktur unverschuldet hohe Sozialkosten haben, etwa Winterthur, Dietikon oder Schlieren.

Fast nur Freude bei den Befürwortern

«Eine Zustimmung von über 60 Prozent, das bestätigt, dass der Kompromiss der Gemeinden auch im Sinne der Bevölkerung ist», sagt Jörg Kündig, Präsident aller Zürcher Gemeindepräsidenten.

Rapahel Golta, Sozialvorsteher der Stadt Zürich ist «extrem froh» über das positive Abstimmungsresultat, wie er in einer ersten Stellungnahme sagt. Die beiteiligten Gemeinden hätten sechs Jahr intensiv gerungen und versucht, Einfluss zu nehmen auf die kantonale Politik, damit die Zusatzleistungen besser finanziert würden, jetzt habe man einen wichtigen Erfolg erzielt.

Heute haben wir einen wichtigen Erfolg erzielt. Es ist ein Zeichen für einen solidarischen Kanton Zürich.

Die Stadt Zürich würde auch so noch immer auf einem ansehnlichen Teil der Kosten sitzen bleiben, so Golta. «Wir haben nicht den gleichen Ausgleich wie andere Gemeinden. Trotzdem sei die Abstimmung ein wichtigtes Signal, denn Sozialpolitik sei nicht nur ein Probelm der Städte, sondern gehe alle etwas an.

Jetzt würden die Unterschiede, die punkto Sozialausgaben bei den Gemeinden bestanden hätten, ein Stück weit minimiert, freut sich auch Thomas Forrer, Fraktionspräsident der Grünen im Zürcher Kantonsrat. Es sei ein wichtiges Ja, weil man jetzt einen faireren Ausgleich habe.

Jetzt haben wir einen faireren Ausgleich zwischen den Gemeinden im Kanton Zürich.

Trotzdem hätten die Grünen eine Lösung bevorzugt, die den Kanton weniger gekostet hätte: «Wir hätten gewollt, dass die Gemeinden einen Pool bilden und die wohlhabenden Gemeinden die weniger begüterten unterstützen.» Diese Lösung fand jedoch im Kantonsrat keine Mehrheit.

Mehrkosten für den Kanton

Auf den Kanton Zürich kommen nun zusätzliche Ausgaben von rund 200 Millionen Franken pro Jahr zu. Die SVP hatte das Referendum gegen den Kantonsratsbeschluss ergriffen und so dem Volk das letzte Wort erteilt. In einer ersten Stellungnahme zeigt sich die SVP enttäuscht.

Der Kantonshaushalt wird regelrecht geplündert.

«Das ist schlimm für den Kanton Zürich», sagt SVP-Kantonspräsident Benjamin Fischer. Nun werde der Kantonshaushalt regelrecht geplündert. Man werde in den nächsten vier Jahre ein Defizit von 1,6 Milliarden Franken haben, mit Folgen: «Das braucht entweder ein drastisches Sparprogramm oder eine Steuererhöhung.» Gegen Letzteres werde sich die SVP wehren.

Deutliches Resultat ist keine Überraschung

Überrascht über das deutliche Ja ist Fischer hingegen nicht. Der Bevölkerung sei wenig bewusst, wie die finanzielle Situation im Kanton wirklich aussehe. Ausserdem profitierten alle Gemeinden von der Vorlage. «Es war schwierig, mit unseren Argumenten durchzudringen.»

Auch bei der zweiten Vorlage sollen Kantonsgelder an die Gemeinden verteilt werden, diesmal für Gemeindestrassen.