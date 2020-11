Der Quartierbahnhof Grüze wird zum zweitwichtigsten Verkehrsknotenpunkt in Winterthur. Die Stadtbevölkerung stimmt der «Querung Grüze» – einer fast 400 Meter langen Brücke für Busse, Fussgänger und Velo – mit einem Ja-Stimmenanteil von 62 Prozent zu. Die Brücke verbindet künftig den Bahnhof Grüze mit den Sulzer-Arealen in Neuhegi. Hält heute noch kein einziger Bus am Bahnhof Grüze, sollen es bis Ende 2026 gleich 20 in der Stunde sein.

Legende: Eine fast 400 Meter lange Brücke sorgt in Winterthur für eine bessere Erschliessung des Bahnhofs Grüze. zvg Stadt Winterthur

Das Projekt war politisch wenig umstritten. Dies lag hauptsächlich daran, dass Winterthur von den geplanten Kosten in der Höhe von 62 Millionen Franken nur rund 5 Millionen bezahlen muss. Den Rest übernehmen Bund und Kanton.

Keine Gemeindefusion im Zürcher Weinland

Die Zusammenlegung von sechs Gemeinden in der Region Andelfingen ist gescheitert. Vier der sechs Gemeinden haben die Fusion abgelehnt. Für das Zustandekommen des Projekts wäre Einstimmigkeit nötig gewesen. Zuspruch erhielt die Fusion nur in den Gemeinden Humlikon (89 Prozent) und Adlikon (89 Prozent). Abgelehnt wurde sie in Andelfingen (53 Prozent), Henggart (84 Prozent), Kleinandelfingen (63 Prozent) und Thalwil an der Thur (59 Prozent).