Für die Nachfolge des abtretenden Stadtpräsidenten Thomas Scheitlin (FDP) braucht es in St. Gallen einen zweiten Wahlgang. Zur Wahl stellen sich die bisherige Stadträtin Maria Pappa von der SP und der politische Quereinsteiger und Rektor einer St. Galler Kantonsschule Matthias Gabathuler von der FDP.

Rückzug von Markus Buschor

Maria Pappa erzielte im ersten Wahlgang am meisten Stimmen. Gabathuler landete auf Platz zwei. Der parteiunabhängige Markus Buschor wurde als Stadtrat bestätigt, zog seine Kandidatur für das Stadtpräsidium nach dem ersten Wahlgang aber zurück und tritt nun nicht mehr an.

Resultate im 1. Wahlgang Kandidierende Anzahl Stimmen im 1. Wahlgang Maria Pappa, SP 9'116 Matthias Gabathuler, FDP 7'437 Markus Buschor, parteiunabhängig 4'854 Absolutes Mehr 11'044

Wer in St. Gallen Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin werden will, muss auch in den Stadtrat gewählt werden. Maria Pappa gelang dies im ersten Wahlgang. Matthias Gabathuler erreichte das absolute Mehr nicht.

Gabathuler tritt nun gegen Trudy Cozzio von der CVP an. Die ehemalige Stadtparlamentarierin möchte für die CVP den vor drei Jahren verlorenen Stadtratssitz zurückholen.