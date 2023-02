Die Fachhochschule Graubünden ist in den vergangenen Jahren stetig beliebter geworden. Die Anzahl der Studierenden hat sich innerhalb von knapp zehn Jahren verdoppelt. Die grösste Schule Graubündens zählt heute über 2400 Studierende und ist Arbeitgeberin von über 300 Festangestellten.

Der Hauptstandort an der Pulvermühlestrasse im Gebiet Chur West bietet seit Jahren zu wenig Platz. Die Fachhochschule musste zusätzliche Räumlichkeiten mieten. Sie ist an fünf Standorten in neun Gebäuden in der Bündner Kantonshauptstadt untergebracht.

Künftig sollen sich Studium und Forschung an einem Standort konzentrieren. Geplant ist ein Neubau, der neben dem heutigen Hauptstandort der Fachhochschule realisiert werden soll. Die Kosten betragen 178 Millionen Franken, wovon der Bund voraussichtlich rund 27 Millionen Franken tragen wird. Die Bündner Stimmbevölkerung entscheidet an der Urne über einen Kredit von 151 Millionen Franken.

Regierung betont Wichtigkeit

Mit der Konzentration auf einen Standort erhält Graubünden einen Fachhochschulcampus. Für die Bünder Kantonsregierung ein wichtiges Thema, weshalb es auch Teil des Regierungsprogramms 2021-2024 ist.

1 / 3 Legende: So soll das neue Fachhochschulzentrum in Chur dereinst aussehen. ZVG/Kanton Graubünden 2 / 3 Legende: Für den geplanten Neubau soll möglichst Holz aus heimischen Wäldern verwendet werden. ZVG/Kanton Graubünden 3 / 3 Legende: Eine Visualisierung des Atriums des geplanten Neubaus. ZVG/Kanton Graubünden

Ein Hochschulzentrum gewährleiste eine qualitativ hochstehende Ausbildung und Forschung und stärke die Wirtschaft im Kanton, so die Bündner Regierung. Der Campus lockt Talente und Fachpersonen nach Graubünden und verhindert, dass ausgebildete Fachkräfte den Kanton nach dem Studium verlassen, ist die Regierung überzeugt.

Zustimmung im Kantonsparlament

Vorteile, die auch im Oktober 2022 bei der Behandlung im Bündner Kantonsparlament hervorgehoben wurden. Es sprach sich niemand der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegen den Neubau aus. Die Botschaft wurde zuhanden der Stimmbevölkerung einstimmig verabschiedet.

Wenn das Bündner Stimmvolk dem Kredit von 151 Millionen Franken zustimmt, sollen im Herbst 2024 die Bauarbeiten beginnen. Im Frühjahr 2028 soll der Neubau in Betrieb genommen werden. Zum Gesamtprojekt «Fachhochschulzentrum Graubünden» gehört auch die Instandsetzung des bestehenden Hauptstandortes. Diese Arbeiten sollen bis im Jahr 2030 abgeschlossen sein.