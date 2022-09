Auf den ersten Blick sieht es nach einer Angelegenheit aus, die nichts mit Schweizer Politik zu tun hat: Die Schweizergarde in Rom, die seit über 500 Jahren den Papst bewacht, soll eine neue Kaserne erhalten - für rund 50 Millionen Franken.

Legende: Modern und luftig: So soll es in der neuen Kaserne der Schweizergarde aussehen. VISUALISIERUNG KASERNENSTIFTUNG PÄPSTLICHE SCHWEIZERGARDE

Doch der Vatikan zahlt den Neubau nicht selber. Für die Finanzierung wurde eigens eine Stiftung gegründet: die Kasernenstiftung mit Sitz in Olten. Sie koordiniert die Sammlung der Gelder. Zahlen sollen Private, aber auch die öffentliche Hand in der Schweiz. Viele Kantone haben bereits Beiträge gesprochen (insgesamt bis jetzt rund 4,5 Millionen Franken), auch der Bund beteiligt sich (mit 5 Millionen).

Auch der Kanton Luzern hatte vor, an die Kaserne der Schweizergarde zu zahlen. 400'000 Franken bewilligte das Parlament dafür. Doch SP, Grüne, GLP, die Jungliberalen und die Freidenkerbewegung ergriffen das Referendum und somit stimmt Luzern am 25. September über den Betrag ab - als einziger Kanton.

«Der Vatikan sitzt auf Milliarden von Franken», sagt SP-Kantonalpräsident David Roth, «er braucht also sicher nicht 400'000 Franken aus Luzern.» Einem Kanton, der, wie Roth sagt, «unrühmliche Bekanntheit erlangt hat mit Schulschliessungen, mit Polizeiposten, die zu sind, mit dem Abbau von Prämienverbilligungen für Familien.»

Roth äussert aber auch grundsätzlichere Bedenken: «Wir leben in einer Zeit, in der Kirche und Staat getrennt sind und sicher nicht einer einzigen Religionsgemeinschaft einfach Geld rüber geschaufelt werden sollte.»