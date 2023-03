Wer seine Kinder zu Hause unterrichtet, braucht ein anerkanntes Lehrdiplom: So sieht es das neue Schulgesetz vor, welches der Schaffhauser Kantonsrat einstimmig beschlossen hat. Nun zeichnet sich ein Ja ab: 20 von 26 Gemeinden nehmen die Gesetzesänderung an. Noch fehlt in der Auszählung die Stadt Schaffhausen. Die Gesetzesänderung wird aber mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen.

Die Regelung sei im Interesse der Kinder, argumentieren die Befürworterinnen und Befürworter. Der Unterricht daheim sei so qualitativ auf dem gleichen Niveau wie in der öffentlichen Schule.

Eine Gruppe von «Homeschoolern» hat gegen die Gesetzesänderung jedoch ein Referendum ergriffen. Sie kritisiert, dass viele Eltern ihre Kinder nicht mehr unterrichten könnten. Diese müssten zurück in Schulsituationen, in welchen sie beispielsweise durch Mobbing belastet würden.

Wer ist Herr über die Informatik?

Ein Ja dürfte es auch für die zweite Vorlage geben: Es geht um das «Gesetz über die Informatik Schaffhausen».

Bisher waren Stadt und Kanton zusammen für die IT-Organisation zuständig, neu wird der Kanton alleiniger Eigentümer der Informatik. Kantons- und Regierungsrat haben die Vorlage zur Annahme empfohlen. Die Stimmberechtigten scheinen dieser Empfehlung zu folgen.