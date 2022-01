Legende: Günstigere Kitas für Chur? Keystone

Nicht nur über sportliche Grossveranstaltungen haben die Churerinnen und Churer zu befinden. Die dritte Vorlage befasst sich mit den Kosten für die Kindertagesstätten.

Mit einer Volksinitiative will die städtische SP die Churer Familien entlasten – die familienergänzende Kinderbetreuung soll günstiger werden.

Konkret will die Initiative, dass die Stadt ihre Beiträge an die Kitas von 1,03 Millionen auf 2,06 Millionen Franken verdoppelt. Auch das Parlament sieht Handlungsbedarf in diesem Bereich. Allerdings geht die Initiative einer Mehrheit zu weit.



Der Gemeinderat bevorzugt deshalb den Gegenvorschlag der Stadtregierung. Diese schlägt vor, die Beiträge lediglich um die Hälfte zu erhöhen.