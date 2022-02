Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am Sonntag über vier eidgenössische Vorlagen. Abgestimmt wird über die Initiativen für ein Tabakwerbeverbot und für ein Tierversuchsverbot, das Gesetz über die Stempelabgaben und das Massnahmenpaket zugunsten der Medien.

Urnengänge in Kantonen und Gemeinden

Acht Kantone stimmen über verschiedene Sachgeschäfte ab. Die Stimmberechtigen in Basel-Stadt entscheiden, ob Affen verfassungsmässige Grundrechte erhalten sollen. In Bern geht es um das Thema Steuern. Fahrzeuge, die viel CO₂ ausstossen, sollen höher besteuert werden. Mit dem Geld sind Steuersenkungen geplant. In Genf soll die Energiewende vorangetrieben werden. Für den Ausbau von thermischen Netzen für 4 Mrd. Franken bis 2030 soll ein Monopol geschaffen werden.

In den Kantonen Glarus, Uri und Thurgau finden zudem Wahlen statt. Ebenfalls gewählt wird in den Städten Zürich und Winterthur. Zittern muss vor allem die FDP um ihren Sitz in der Zürcher Stadtregierung. In Luzern sorgten die Kosten von fast 20 Mio. Franken für eine geplante unterirdische Velostation für viel Diskussionsstoff.

