Bild 12 / 13

Legende: Ihm sah man’s nach: Helmut Schmidt, der letzte gefeierte Raucher. In Amt und Würden einer unter vielen, stieg der Bundeskanzler a.D. in Talk-Shows zum Rebellen auf. Als US-Präsident Obama am G7-Gipfel von Ende Mai in einem verdächtigen Päckchen wühlte, flogen ihm in seiner Heimat keine Herzen zu. Keystone/Archiv