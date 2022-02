Zehn Anwärterinnen und Anwärter, aber kein freier Sitz: So präsentiert sich die Ausgangslage bei den Wahlen für den Winterthurer Stadtrat.

Die sieben Bisherigen treten wieder an. Drei neue Kandidatinnen und Kandidaten fordern sie heraus: Für die FDP kandidiert Stadtparlamentarierin Romana Heuberger, die SVP schickt ihren Fraktionspräsidenten Thomas Wolf sowie die Winterthurer Parteipräsidentin Maria Wegelin ins Rennen.

Grosse Skandale blieben aus

Mit diesem Angriff wollen die Bürgerlichen an der links-grünen Dominanz im Winterthurer Stadtrat rütteln. Grüne, SP und GLP, die zusammen mit der EVP ein Wahlbündnis eingegangen sind, sind derzeit mit fünf Stadträtinnen und Stadträten vertreten. Vieles weist darauf hin, dass es zu keinem Wandel kommen dürfte. So haben die Bisherigen in dieser Legislatur kaum für negative Schlagzeilen gesorgt.

Beim Stadtpräsidium gibt es ein Duell: Stadtrat Kaspar Bopp (SP) tritt gegen den langjährigen Stadtpräsidenten Michael Künzle (Die Mitte) an. Dieser gibt sich seit Jahren als freundlicher, ruhiger «Stadtvater». Ihn zu entthronen, dürfte schwierig sein.

Das sind die zehn Kandidierenden