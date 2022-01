Für die Stadtregierung stehen zehn Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl. Drei neue Personen fordern die sieben bisherigen Winterthurer Stadträtinnen und Stadträte heraus. Über 450 Personen kandidieren für das Stadtparlament mit seinen sechzig Sitzen.



Im Stadtparlament ändern die Mehrheiten derzeit je nach Abstimmungsthema. Bei Umweltanliegen spannen linke Parteien (SP, Grüne, AL) in der Regel mit der EVP sowie den Grünliberalen zusammen und setzen sich durch. Vorlagen rund ums Klima haben deshalb im Parlament einen guten Stand.

Bei finanzpolitischen Fragen stellen sich die Grünliberalen häufig auf die Seite der bürgerlichen Parteien (SVP, FDP, Die Mitte, Piratenpartei, EDU) und erzielen so eine Mehrheit. Die Grünliberalen spielen also häufig das «Zünglein an der Waage». Ob dies in der nächsten Legislatur auch so bleibt, entscheidet jetzt die Bevölkerung.

Als Wählerin oder Wähler fragt man sich oft: Welche Politikerinnen und Politiker vertreten die eigene Meinung am besten? Die Antwort findet man zum Beispiel in Parteiprogrammen. Oder man vergleicht die eigenen Positionen mit jenen der Kandidierenden. So gibt es die Möglichkeit, denselben Fragebogen von Smartvote auszufüllen, den auch die Kandidierenden ausgefüllt haben und die Antworten zu vergleichen:

