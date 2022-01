Am 13. Februar wählt das Stimmvolk in der Stadt Zürich Regierung und Parlament. SRF und Smartvote helfen bei der Wahl.

Zum einen entscheiden die Wählerinnen und Wähler über ihre neunköpfige Stadtregierung. Acht Bisherige treten wieder an. Für den einzig freien Sitz schicken fast alle Parteien einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen.

Keine Kampfwahl ums Stadtpräsidium Box aufklappen Box zuklappen Das Stadtratspräsidium Zürichs ist seit Jahren fest in den Händen der SP. Daran wird sich auch in der nächsten Legislatur nichts ändern: Amtsinhaberin Corine Mauch (SP) kandidiert erneut und wird im Gegensatz zu den letzten beiden Wahlen von niemandem herausgefordert.

Der Zürcher Stadtrat ist seit vielen Jahren links-grün dominiert. AL, SP und die Grünen haben derzeit sechs Stadträtinnen und Stadträte, die FDP stellt zwei Personen. Die SVP ist seit 1990 nicht mehr in der Stadtzürcher Exekutive vertreten. Die frühere CVP und heutige Mitte-Partei schied bei den letzten Wahlen aus dem Stadtrat aus, weil die Grünliberalen den Sitz eroberten.

Klare Mehrheiten im Stadtparlament

Wie die Regierung ist auch der Gemeinderat in links-grüner Hand: AL, SP und die Grünen haben mit fast siebzig Sitzen eine klare Mehrheit. Die bürgerlichen Parteien können selbst in einer Koalition mit den Grünliberalen nicht viel gegen die links-grüne Dominanz ausrichten.

Insgesamt treten bei diesen Gemeinderatswahlen zwölf Parteien oder Gruppierungen an. Für die 125 Sitze bewerben sich über 1000 Personen. Dabei ist der Frauenanteil mit 44 Prozent höher als noch bei den letzten beiden Gemeinderatswahlen. Doch wer macht am Schluss das Rennen?

Als Wählerin oder Wähler stellt sich die Frage, welche Politikerinnen und Politiker einen am besten vertreten. Die Antwort findet man zum Beispiel in Parteiprogrammen. Oder man vergleicht die eigenen Positionen mit jenen der Kandidierenden. So gibt es die Möglichkeit, denselben Fragebogen von Smartvote auszufüllen, den auch die Kandidierenden ausgefüllt haben. Somit lassen sich die Antworten vergleichen.

