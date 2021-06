Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am Sonntag über fünf eidgenössische Vorlagen. Abgestimmt wird zum einen über die beiden Agrarinitiativen – der Trinkwasser-Initiative und der Initiative Pestizidverbot. Weiter stehen drei Referenden zu drei Gesetzen auf dem Stimmzettel. Es sind dies das CO2-, das Covid-19- und das Terrorismus-Gesetz.

Urnengänge in Kantonen und Gemeinden

Insgesamt wird in zwölf Kantonen über 20 Geschäfte abgestimmt. So entscheidet Basel-Stadt über die Einführung eines Mindestlohns, in Graubünden steht der Wechsel vom Majorz- zum Proporz-System bei der Parlamentswahl zur Debatte und die Zürcherinnen und Zürcher entscheiden über Prämienverbilligungen und Familienzulagen.

In den Berner Verwaltungskreisen stehen Regierungsstatthalter-Wahlen an. Dabei kommt es im Kreis Bern-Mittelland und im Kreis Thun zu einer Kampfwahl. In der Stadt Solothurn tritt der langjährige Stapi Kurt Fluri ab. Bei den Gemeinderats- und Stadtpräsidentswahlen könnte es somit zu einem Machtwechsel kommen.

Auf kommunaler Ebene stimmen die Stadtzürcherinnen und -zürcher über einen Velotunnel unter dem Hauptbahnhof ab. Die Stimmbevölkerung aus der Stadt Luzern hat ein umstrittenes Parkplatzreglement auf dem Stimmzettel. Schliesslich entscheiden die Genferinnen und Genfer über die «Cité de la Musique», einem neuen Kultur-Viertel direkt neben dem UNO-Gebäude.

Berichterstattung in TV und Radio

Das «Abstimmungsstudio» auf SRF 1 liefert ab 12 Uhr Trends, Hochrechnungen, Resultate, Analysen und Reaktionen zu den eidgenössischen Vorlagen und den Urnengängen in den Regionen. Ab 16 Uhr diskutieren Politikerinnen und Politiker die Abstimmungsergebnisse. Die Reaktionen der Parteipräsidentinnen und -präsidenten folgen um 17 Uhr. Nach der Tagesschau um 18 Uhr folgt die Reaktion aus dem Bundesrat. Laufend werden Sie auch in der Sendung über kantonale und kommunale Resultate informiert.

Durch den Abstimmungssonntag führt Urs Leuthard. Gion-Duri Vincenz leitet die Gespräche mit den Gewinnern und Verlierern, Nathalie Christen empfängt die Parteispitzen zur Diskussion. Die Trends und Hochrechnungen analysiert im Studio Politikwissenschaftler Lukas Golder vom Institut gfs.bern.

Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News berichten ab 12 Uhr über die eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Urnengänge. Ab 18 Uhr folgen im «Echo der Zeit» die Reaktion des Bundesrats, die wichtigsten Stellungnahmen, Interviews und Analysen.

Die Regionaljournale von Radio SRF berichten um 12 Uhr und ab 13 Uhr halbstündlich über die Resultate – mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Reaktionen in der jeweiligen Hauptausgabe um 17.30 Uhr.

Abstimmungsservice für unterwegs

SRF News berichtet ab 11 Uhr auf www.srf.ch/abstimmungen über die neusten Trends, aktuellsten Resultate, Hochrechnungen und Reaktionen. Sämtliche kantonalen Ergebnisse sind ebenfalls online abrufbar. Die wichtigsten Entscheide auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene werden im Liveticker vermeldet.

Video- und Audiobeiträge runden das Angebot ab. Die Sendung «Abstimmungsstudio» ist als Livestream abrufbar. Online gestreamt wird auch die Medienkonferenz des Bundesrates zum Ausgang der eidgenössischen Abstimmungen.

Das gesamte Angebot erhalten Sie auch in der SRF News App. In den sozialen Medien liefert SRF ebenfalls einen umfassenden Service. SRF publiziert auf Twitter via @srfnews, Link öffnet in einem neuen Fenster und auf Instragram via #SRFNews, Link öffnet in einem neuen Fenster die neusten Resultate.