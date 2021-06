Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung oder Landschaftspflege: Synthetische Pestizide werden heute in der Schweiz in vielen Bereichen eingesetzt. Sie sollen Schädlinge fernhalten, vorzeitiges Keimen von Gemüse verhindern oder Unkraut eliminieren. Die Pestizid-Initiative, über die am 13. Juni abgestimmt wird, findet das stossend. Sie will daher synthetische Pestizide in der Schweiz verbieten. Ausserdem soll es künftig nicht mehr erlaubt sein, Lebensmittel aus dem Ausland einzuführen, sofern sie Pestizide enthalten oder mit Pestiziden hergestellt wurden.