Die Agrarmultis Syngenta und Bayer lehnen beide Volksinitiativen ab: Das eine Volksbegehren will alle synthetischen Pestizide in der Schweiz verbieten, die sogenannte Trinkwasser-Initiative will Direktzahlungen an Bauern verbieten, die synthetische Pestizide einsetzen.