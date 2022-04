Schwimmen, Leichtathletik, Judo, Pétanque, Skateboarden, Tischtennis, Fussball. Die Liste mit dem geplanten Angebot der neuen, hochmodernen Sportwelt Gossau ist lang und in dieser Form nicht einmal vollständig.

Legende: Eine neue Tribüne, ein markanter Turm: der geplante Fussballplatz für den FC Gossau soll so aussehen. Daneben sind drei weitere Felder geplant. ZVG / Stadt Gossau

Es ist eine Rekord-Vorlage, über die in der Stadt Gossau am 15. Mai abgestimmt wird. Das Stimmvolk entscheidet über einen 56-Millionen-Franken-Baukredit für das erste Modul. Das bedeutet: Neubauten und einschneidende Umgestaltungen in der Sportanlage Buechenwald.

Rückhalt in Politik und Bevölkerung

56 Millionen Franken? Viel Geld für eine Stadt von Gossaus Grösse. Kann man sich das überhaupt leisten? Die zuständige Stadträtin Gaby Krapf-Gubser (FDP) sagt: «Wir gehen nicht von einer Steuererhöhung aus. Gossau kann sich das leisten. Man hat aus Gewinnverwendungen aus den letzten Jahren immer wieder Rückstellungen in Form einer Vorfinanzierung gebildet.»

Die Vorlage geniesst sowohl in der Politik – keine Opposition und 30 zu 0 Stimmen im Stadtparlament – als auch in der Bevölkerung einen grossen Rückhalt. «Es muss etwas passieren», «Sport ist immer gut» oder «Man soll voneinander profitieren können», lauten etwa Stimmen der Gossauerinnen und Gossauer.

Hallenbad neu im Buechenwald

In der Anlage Buechenwald entsteht ein neues Hallenbad anstelle des Fussballfelds, das bis 2025 erbaut werden soll. So soll es von da an mit dem sanierten Freibad zusammen genutzt werden können. Einem neuen Hallenbad hat die Stimmbevölkerung bereits 2013 in einer Grundsatzabstimmung zugestimmt.

Legende: So könnte das neue Hallenbad am Standort Buechenwald dereinst aussehen. ZVG / Stadt Gossau

Hinzu kommen im Buechenwald vier Fussballfelder, zwei davon aus Kunstrasen, eines davon als Hauptspielfeld für den 1.-Liga-Club mit Tribüne und markantem Turm. Auch das soll bis 2025 fertiggestellt werden.

Ebenfalls geplant sind neue Leichtathletik-Anlagen für Läufer, Springer und Werfer, ein Allgemeinplatz mit Street Workout, Tischtennis-Tischen oder Pétanque-Möglichkeiten sowie eine Dreifachsporthalle. Zum Verweilen soll eine grosse Begegnungszone mit Spielplatz einladen.