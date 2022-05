Legende: Baselland führt eine Art Belohnungs- und Bestrafungssystem für Sozialhilfebeziehende ein. Keystone

Zentrales Ziel der Vorlage ist es gemäss Baselbieter Regierung, Personen, die Sozialhilfe beziehen, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In den ersten zwei Jahren seien die Chancen dafür am besten.

Zustupf für Bemühungen

Personen, die ein Förderprogramm besuchen oder sich in Ausbildung befinden, sollen einen Zuschuss in der Höhe von 100 Franken pro Monat erhalten. Wer ein Beschäftigungsprogramm absolviert, soll während zwei Jahren einen monatlichen Zustupf von 80 Franken bekommen.

Nach zwei Jahren: Abzug von 40 Franken

Mit einem Abzug von 40 Franken im Monat müssen hingegen Bezügerinnen und Bezüger rechnen, die bereits zwei Jahre Sozialhilfegelder bezogen haben. Von dieser Regel ausgenommen sind Kinder, Personen über 55 Jahren, Mütter mit Kindern unter 12 Monaten und vulnerable Menschen.

Überdies wird nun Assesmentcenters geschaffen. Dieses soll ausgesteuerten Arbeitslosen vor der Sozialhilfe Beratungen, Abklärungen und Koordination im Bereich der Existenzsicherung und Arbeitsmarktintegration bieten. Damit will die Baselbieter Regierung eine Betreuungslücke im Sozialsystem schliessen.