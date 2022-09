Stellvertretungen für Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind in den Kantonen Wallis, Graubünden, Genf, Neuchâtel und Jura bereits möglich.

Weitere Kantone sind dran: Im Kanton Baselland soll für die Angehörigen des Landrats eine Stellvertretung möglich sein. Das Parlament hat 2021 eine entsprechende Motion überwiesen.

Auch im Zürcher Kantonsparlament stiess das Anliegen auf Gehör. Es unterstützt eine entsprechende Behörden-Initiative.

Auch in einigen kommunalen Parlamenten werden solche Regelungen diskutiert. Der Stadtrat in Bern zum Beispiel will eine Stellvertretungslösung für das städtische Parlament, wie erst im Mai 2022 entschieden wurde.