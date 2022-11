Ohne Gegenstimme hiess der Thurgauer Grosse Rat den Erweiterungsbau für die Kanti Frauenfeld gut. Auch an der Urne dürfte das Projekt am 27. November angenommen werden, Gegner hat es keine.

Legende: Die Kantonsschule in Frauenfeld soll einen Erweiterungsbau erhalten. Darüber wird am 27. November abgestimmt. So soll er dereinst aussehen. ZVG / Kanton Thurgau