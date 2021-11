Basel-Stadt hat sich bereits 2018 mit der Annahme mehrerer Initiativen für einen ausgebauten Wohnschutz ausgesprochen.

Der Kompromissvorschlag der Regierung

Dazu hat die Regierung eine Verordnung ausgearbeitet - sie tritt ab 2022 in Kraft. Sie sieht vor, dass in Basel rund die Hälfte der Mietwohnungen geschützt werden soll. Wegen diverser Ausnahmeregelungen würde diese Quote in der Realität wohl auf etwa ein Drittel fallen.

Ende November 2020 hat das Basler Stimmvolk der Vorlage äusserst knapp zugestimmt, mit Ja-Anteil von 50.05 Prozent.

Die Initiative

Die Vorlage lässt deutlich weniger Interpretationsspielraum und fordert eine Quote von 80 Prozent an geschützten Mietwohnungen. Sie will Mietzinserhöhungen nach Umbauten oder Sanierungen konsequent deckeln.