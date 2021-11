Eine Initiative will Windräder auf dem Stierenberg verhindern. Doch ein Ja wäre nicht definitiv das Ende des Projekts.

Abstimmung in Rickenbach (LU)

Drei Windräder sollen auf dem Stierenberg oberhalb der Luzerner Gemeinde Rickenbach errichtet werden. Die Anlagen würden Strom für rund 4600 Haushalte produzieren. Lanciert haben das Windparkprojekt die Luzerner Mitte-Nationalrätin Priska Wismer und ihr Ehemann, die auf dem Stierenberg einen Landwirtschaftsbetrieb führen.

Doch gegen das Projekt hat sich in der Gemeinde Widerstand formiert. Ein Komitee will mit einer Gemeindeinitiative den Bau der Windanlagen verhindern.

Man wolle das Naherholungsgebiet erhalten, argumentiert das Komitee. Die Initiative, über die am 28. November abgestimmt wird, verlangt konkret eine Schutzzone, die den Bau von Windrädern verbietet.

Allerdings: Selbst wenn die Windkraftgegnerinnen und -gegner gewinnen und die Initiative angenommen würde: Das letzte Wort in der Sache wäre noch nicht gesprochen.

In einer Vorprüfung des Kantons wird nämlich auf das Bundesgesetz verwiesen, in dem festgehalten ist, dass Windanlagen ein wichtiger Faktor seien für die Energiewende. Möglich also, dass eine gemeindliche Schutzzone gar nicht rechtens ist und sie der Kanton gar nicht bewilligen würde.