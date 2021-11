Die Luzernerinnen und Luzerner haben dem Bau eines neuen kantonalen Verwaltungsgebäudes beim Seetalplatz in Emmenbrücke zugestimmt.

Die Vorlage wurde mit fast zwei Dritteln aller Stimmen angenommen.

Der geplante Bau kostet 177.4 Millionen Franken und bietet Platz für die 1450 Angestellten der Kantonsverwaltung.

Verwaltungsgebäude Seetalplatz Kanton Luzern: Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz JA 64.9% 116'302 Stimmen

NEIN 35.1% 62'860 Stimmen

Aktuell arbeiten die Mitarbeitenden der Kantonsverwaltung an unzähligen Standorten – allein in der Stadt und Agglomeration Luzern sind es 30. Der Kanton mietet 80 Prozent dieser Büroflächen. Mit dem geplanten Verwaltungsgebäude in Emmenbrücke am Seetalplatz werden diese Mietkosten wegfallen.

«Bereit für die Arbeitswelt der Zukunft»

Inge Lichtsteiner freut sich über das deutliche Ergebnis. Sie ist Geschäftsführerin vom Luzerner Staatspersonalverband und Kantonsrätin der Mitte. «Es zeigt eine gewisse Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung, dass man ihnen diesen neuen Arbeitsplatz zugesteht.»

Legende: So ist das Gebäude geplant: Ein dreieckiger Blockbau umschliesst einen Innenhof mit verschiedenen Ebenen. Visualisierung. Kanton Luzern

Ausserdem könne sie sich vorstellen, dass die Kantonsbevölkerung aus eigennützigen Gründen Ja gestimmt hat. «Gewisse Leute hätten sicher gerne eine zentrale Anlaufstelle, damit sie sich nicht bei jedem Gang zur Behörde nachforschen müssen, wo es hingeht», sagt Lichtsteiner.

Auch der zuständige Regierungsrat Reto Wyss ist zufrieden mit dem Resultat. «Besonders freut mich die hohe Zustimmung in der Gemeinde Emmen, wo das Gebäude zu stehen kommt. Da gab es einen Ja-Stimmenanteil von fast 72 Prozent.» Nun erhalte auch die Luzerner Kantonsverwaltung eine moderne Infrastruktur. «So sind wir bereit für die Arbeitswelt der Zukunft», meint Wyss weiter.

Bereits deutliches Ja im Parlament

Das Ja zum neuen Verwaltungsgebäude zeichnete sich bereits im Kantonsparlament ab. Ausser den Grünen hatten alle Parteien die Ja-Parole beschlossen. Die Grünen hätten sich gewünscht, dass beim Bau komplett auf Holz gesetzt und mehr Fotovoltaikanlagen eingeplant würden. Weil aber auch sie nicht grundsätzlich gegen die Idee des zentralen Verwaltungsgebäudes waren, hatte die Partei Stimmfreigabe beschlossen.

Legende: Ein Gebäude für verschiedenste Dienstleistungen: Visualisierung des Eingangsbereichs. Kanton Luzern

Hannes Koch, Co-Präsident der Luzerner Grünen, ist nicht überrascht vom deutlichen Ja. «Auch wir waren ja nicht grundsätzlich dagegen», sagt er. Sie hätten sich vom Gebäude halt einen stärkeren Vorbild-Charakter bezüglich Nachhaltigkeit erhofft. «Gut ist, dass unsere Stimmfreigabe gewisse Diskussionen ausgelöst hat.»

Das Gebäude am Seetalplatz in Emmen soll im Jahr 2026 bezugsbereit sein.