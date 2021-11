1450 Angestellte der Luzerner Kantonsverwaltung sollen in Emmenbrücke einen neuen Arbeitsort erhalten.

Das neue Gebäude kostet 177.4 Millionen Franken. Bisherige Mietkosten von jährlich rund 9 Millionen Franken würden entfallen.

Das Projekt kommt bei den politischen Parteien gut an. Kritik kommt einzig von den Grünen.

Audio Aus dem Archiv: So ist das neue Luzerner Verwaltungsgebäude geplant 05:32 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 10.11.2021. abspielen. Laufzeit 05:32 Minuten.

Aktuell arbeiten die Mitarbeitenden der Kantonsverwaltung an unzähligen Standorten – alleine in der Stadt und Agglomeration Luzern sind es 30. 80 Prozent dieser Büroflächen mietet der Kanton. Mit dem neu geplanten Verwaltungsgebäude in Emmenbrücke am Seetalplatz würden diese Mietkosten wegfallen.

Das Projekt findet eine breite Zustimmung. Ausser den Grünen haben alle Parteien die Ja-Parole beschlossen. Die Grünen hätten sich gewünscht, dass beim Bau komplett auf Holz gesetzt würde oder beispielsweise mehr Fotovoltaikanlagen eingeplant würden. Weil die Grünen aber nicht grundsätzlich gegen die Idee des zentralen Verwaltungsgebäudes sind, hat die Partei Stimmfreigabe beschlossen.

Wenn die Stimmbevölkerung dem Neubau zustimmt, sollen die Kantonsangestellten ab 2026 im neuen Verwaltungsgebäude arbeiten.