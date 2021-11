Am 28. November entscheidet die Schaffhauser Stimmbevölkerung über eine Änderung des Steuergesetzes. Im Fokus stehen internationale Firmen, die im Kanton angesiedelt sind. Sie sollen freiwillig zusätzliche Steuern bezahlen können.

Hintergrund für die Anpassung ist eine Bestrebung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Sie möchte eine internationale Mindestbesteuerung von 15 Prozent einführen. Dies ist mehr als eine Firma in Schaffhausen aktuell bezahlt.

Gesetz soll Bestrafung vorbeugen

Ausländische Steuerbehörden könnten nun eingreifen und die Muttergesellschaft einer im Kanton angesiedelten Firma bestrafen. Der neue Gesetzesartikel soll einer solchen Bestrafung vorbeugen: So soll ein internationales Unternehmen mit Sitz in Schaffhausen einen Antrag auf Zusatzbesteuerung stellen können.

Legende: Bereits elf andere Kantone kennen einen solchen Gesetzesartikel. Keystone

Gemäss dem Regierungsrat und einer Mehrheit des Parlamentes können betroffene Unternehmen und Arbeitsplätze so im Kanton gehalten werden. Linke Parteien kritisieren die Anpassung als «unfair»: Grundsätzlich, so ihre Argumentation, sollten Steuern in dem Land bezahlt werden, in welchem der Gewinn erzielt worden sei.