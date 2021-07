Der Druck grosser Industrieländer, allen voran der USA, zeigt offenbar Wirkung; die globale Steuerreform nimmt aktuell Hürde um Hürde. Laut der SRF-Wirtschaftsredaktorin Stefanie Knoll müssten Tiefsteuerländer wie die Schweiz fürchten, ihre Vorteile zu verlieren. «Sie sind gut beraten, sich auf neue Regeln im Steuerwettbewerb einzustellen.»

Die Erfolge der globalen Steuerreform dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch viele Hindernisse im Weg liegen. Vor allem in nationalen Parlamenten und insbesondere in den USA. «Die Republikaner sind gegen das Projekt und könnten die Reform im Kongress auch noch zum Scheitern bringen», so SRF-Wirtschaftsredaktorin Stefanie Knoll.