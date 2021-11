Am 28. November entscheiden Volk und Stände über die Volksinitiative «Für eine starke Pflege (Pflege-Initiative)».

Einig ist man sich, dass das Pflegepersonal gefördert werden soll. Die Frage ist jedoch, wie stark.

Dass in der Pflege Handlungsbedarf besteht, war schon 2017 – also vor Beginn der Corona-Pandemie – kaum bestritten. Es fehlte laut dem Initiativkomitee bereits damals an gut ausgebildetem diplomiertem Pflegepersonal, die Zahl der Berufsaussteiger war hoch.

Umfragen deuten auf Ja hin Box aufklappen Box zuklappen Die Pflege-Initiative hat durchaus Chancen, angenommen zu werden. Wäre am 7. November abgestimmt worden, hätten laut der zweiten Trendumfrage von gfs.bern im Auftrag der SRG 67 Prozent der Befragten ein Ja in die Urne gelegt, 27 Prozent ein Nein. 6 Prozent waren noch unentschlossen.

Deshalb lancierte der Berufsverband der Pflegenden (SBK) vor vier Jahren erstmals in seiner 100-jährigen Geschichte eine Volksinitiative. Die Politik finde keine Mittel gegen den drohenden Pflegenotstand, hiess es damals zur Begründung.

Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter: Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der 80-Jährigen und älteren Pflegebedürftigen von rund 96'000 Personen im Jahr 2019 auf rund 146'000 im Jahr 2030 steigen wird.

Pflegende in der Corona-Pandemie

Mit der Pandemie verschärfte sich die Situation im Pflegeberuf laut dem SBK. Aktuell seien über 11'000 Pflegestellen in der Schweiz unbesetzt, es fehlten 6200 Pflegefachpersonen. Die aktuelle Lage sei «unhaltbar», weil die Zeit für eine gute, sichere und menschliche Pflege fehle.

Die Volksinitiative verlangt, dass Bund und Kantone für eine ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität sorgen. Weiter soll der Bund die Arbeitsbedingungen in den Spitälern, Heimen und Spitex-Organisationen verbindlich regeln. Dazu zählt die Höhe der Löhne.

Schliesslich sollen Pflegefachpersonen gewisse Pflegeleistungen selbstständig direkt mit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung oder anderen Sozialversicherungen abrechnen können. Heute können sie grundsätzlich nur die Leistungen abrechnen, die von einer Ärztin oder einem Arzt angeordnet werden.

Förderung der Pflege – mit Augenmass

Auch Bundesrat und Parlament wollen den Pflegeberuf stärken. Sie lehnen die Initiative jedoch ab, «weil sie insbesondere in einem Punkt zu weit geht», sagte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien. Es sei nicht die Aufgabe des Bundes, Arbeitsbedingungen und Löhne zu regeln.

Die Pflege sei ein wichtiger Teil der medizinischen Grundversorgung, die bereits in der Verfassung verankert sei, sagte Berset. Bundesrat und Parlament wollen die Pflege nicht noch gesondert erwähnen, weil damit eine Berufsgruppe eine Sonderstellung in der Verfassung erhalten würde. Deshalb wurde vom Parlament ein indirekter Gegenvorschlag ausgearbeitet.

Indirekter Gegenvorschlag Box aufklappen Box zuklappen Der indirekte Gegenvorschlag sieht vor, dass Bund und Kantone für die nächsten acht Jahre rund eine Milliarde Franken in die Ausbildung von Pflegepersonal investieren. Mit dem Geld sollen sowohl Studierende als auch Spitäler, Pflegeheime und Spitex-Organisationen unterstützt werden, die Pflegepersonal ausbilden. Zudem sollen Fachhochschulen und höhere Fachschulen Geld erhalten, wenn sie die Zahl der Ausbildungsplätze erhöhen.



Das Pflegepersonal soll gewisse Leistungen direkt bei den Krankenkassen abrechnen können. Ein Kontrollmechanismus soll jedoch verhindern, dass mehr Leistungen abgerechnet werden als heute und damit die Gesundheitskosten und die Krankenkassenprämien steigen.



Der indirekte Gegenvorschlag tritt in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird und nicht das Referendum dagegen ergriffen wird.

Gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne seien zwar wichtig, damit der Pflegeberuf attraktiv ist und die in der Pflege tätigen Personen möglichst lange im Beruf verbleiben. Diese Aufgabe sollen laut den Gegnern der Initiative aber weiterhin Spitäler, Heime und Spitex-Organisationen sowie die Kantone und die Sozialpartner gemeinsam übernehmen.