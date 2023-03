Verkehrssanierung Aarwangen Kanton Bern: Baukredit für die Verkehrssanierung Aarwangen JA 51.7% 113'119 Stimmen

NEIN 48.3% 105'638 Stimmen

Verkehrssanierung Burgdorf – Oberburg – Hasle Kanton Bern: Baukredit für die Verkehrssanierung Burgdorf – Oberburg – Hasle JA 56.9% 124'589 Stimmen

NEIN 43.1% 94'509 Stimmen

Die beiden Strassenbauprojekte Aarwangen und Burgdorf-Oberburg-Hasle können gebaut werden.

Die Stimmberechtigen nehmen die Verkehrssanierung Emmental mit 56.9 Prozent Ja-Stimmen deutlich an, die Umfahrung von Aarwangen kommt mit 51.7 Prozent eher knapp durch.

Legende: In Oberburg entsteht ein neuer Kreisel. Visualisierung Kanton Bern

Der Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) ist erfreut: «Denn es wird immer schwieriger, dass man Mehrheiten für Strassenbauprojekte findet», sagt er zu SRF. Während Behörden sachlich-fachlich argumentieren müssten, könne die Gegnerschaft mit Emotionen arbeiten.

Umfahrungsstrassen als Herzstück der Projekte

Im Oberaargau geht es darum, den Ortskern von Aarwangen vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Herzstück des knapp 100 Millionen Franken teuren Projekts in Aarwangen ist eine Umfahrungsstrasse.



314 Millionen Franken kostet die Verkehrssanierung im Emmental. Auch hier stehen Umfahrungen im Zentrum. Das Ziel ist ein Ende der vielen Verkehrsstaus in Burgdorf und zwei Nachbargemeinden.



Gegen beide Vorlagen hatten Grüne, Linke und Umweltorganisationen das Referendum ergriffen. Diese erleiden jetzt eine Niederlage: «Wir sind aus einer sehr schwierigen Position gestartet, weil wir so viele Gegner hatten», sagt Fredy Lindegger, der an vorderster Front gegen das Projekt kämpfte.

Befürworter Adrian Haas hingegen ist erfreut: «Ich finde es toll, wenn der Kanton Bern jetzt mit den Umfahrungsstrassen vorwärtsmachen kann», sagt der Direktor der Berner Handelskammer.

Gegner kämpfen trotz Ja weiter Box aufklappen Box zuklappen Die Gegner der Umfahrungsstrasse Aarwangen geben nach dem Ja des Stimmvolks nicht auf. Zwar sei das Projekt angenommen worden, doch stelle sich die Frage, ob es auch rechtskonform sei. «Bund und Kanton nehmen das Smaragdgebiet Oberaargau nicht ernst», erklärte Kurt Eichenberger, zuständiger Projektleiter des WWF Bern: «Die Umfahrungsstrasse hätte so unserer Ansicht nach gar nicht zur Abstimmungen kommen dürfen.»



Erst die hängige Beschwerde von WWF und Pro Natura Bern an den Regierungsrat werde zeigen, ob die Umfahrungsstrasse rechtskonform geplant worden sei – und ob sie gebaut werden könne.

Der Beginn der Bauarbeiten ist ab 2025 vorgesehen. Beschwerden könnten die Projekte jedoch verzögern. Autofahrende brauchen also noch viel Geduld. Die Bauzeit für die Verkehrssanierung Emmental beträgt laut Kanton rund zehn Jahre.

17'000 Fahrzeuge fahren durch Aarwangen

In einem emotionalen Abstimmungskampf gingen zuvor die Wogen hoch: Lärm, Abgase, Stau: Denn Aarwangen (BE) ächzt schon seit Jahren unter dem Verkehrsaufkommen. An Werktagen fahren 17'000 Autos und Lastwagen durch das Oberaargauer Dorf. Tendenz steigend.

Legende: In Oberburg soll die Umfahrungstrasse in einen Tunnel führen. Kanton Bern

Ebenso der Verkehrslawine ausgesetzt sind die Anwohnenden zwischen Hasle, Oberburg und Burgdorf im Emmental. Dort stauen sich die Fahrzeuge und bremsen so auch den ÖV aus.

Die zwei neuen Umfahrungsstrassen dürften für ein Ende des Verkehrschaos sorgen. Beifall gibt es aber längst nicht überall.

Links-Grüne Parteien wehrten sich gegen die «Megastrassen», welche in Zeiten der Klimakrise gebaut werden sollen. Kritik gegen die Umfahrung Aarwangen kommt auch von Bauern. «Mit der Strasse verlieren wir Land und Wald. Das darf nicht sein», so Samuel Jenzer.

Weniger Widerstand gab es gegen das Projekt Emmentalwärts, dessen Kernstück ein Tunnel bei Oberburg ist. «Das Projekt ist massgeschneidert und braucht wenig Kulturland», sagt der frühere BDP-Nationalrat Hans Grunder.

Zwei weitere Vorlagen

Die Stimmberechtigten des Kantons Bern haben neben den beiden Verkehrsprojekten zwei Verfassungsänderungen zugestimmt. Beide Vorlagen waren in der Parlamentsdebatte einstimmig angenommen worden.

Stellung und Kompetenzen Justizbehörden Kanton Bern: Änderung der Kantonsverfassung (Stellung und Kompetenzen Justizbehörden) JA 82.5% 177'539 Stimmen

NEIN 17.5% 37'548 Stimmen