Bucheggberg-Wasseramt

Jonathan Hadorn wird neuer Amtsgerichtspräsident der Amtei Bucheggberg-Wasseramt. Der 28-Jährige war einziger Kandidat und schaffte die Hürde des absoluten Mehrs deutlich mit 5'428 Stimmen. Hadorn war bisher Rechtsanwalt und ist Mitglied der SP. Er tritt die Nachfolge von Ueli Kölliker an.

Im Vorfeld der Wahl kursierte in sozialen Medien Kritik gegen die Kandidatur Hadorns. Er sei zu jung und habe zu wenig Erfahrung für das Amt des Gerichtspräsidenten.

Dornach

Die Gemeinde kann die Velo- und Fussgängerunterführung unter dem zukünftigen Bahnhof Apfelsee weiterplanen. Das Stimmvolk stimmte einem Projektierungskredit von 260'000 Franken knapp zu, mit 892 zu 862 Stimmen. Die Unterführung soll das ehemalige Industrie- und zukünftige Wohngebiet Wyden mit dem restlichen Dornach verbinden. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 16 Millionen Franken. Über den Baukredit wird es auch noch eine Volksabstimmung geben. Bei einer Ablehnung gibt es zwar eine schmale Bahnhof-Unterführung, allerdings kein direkter Zugang zwischen den Quartieren.

Erlinsbach

Das solothurnische und das aargauische Erlinsbach können gemeinsam mehrere Schulanlagen neu bauen und sanieren. Das Stimmvolk der beiden Gemeinden hat drei Krediten von insgesamt gut 25 Millionen Franken zugestimmt. Die Zustimmungsraten lagen bei allen drei Projekten bei über 70 Prozent. Gebaut wird bei den Schulanlagen Kretz und Bläuen auf der Aargauer Seite. Es entsteht ein neuer Kindergarten (3.5 Mio.) und ein Primarschulhaus (rund 5.5 Mio.). Zudem wird die Oberstufe mitsamt Turnhalle saniert (16 Mio.).

Legende: Diese Visualisierung zeigt den geplanten Doppelkindergarten in Erlinsbach. ZVG / Gemeindeverband schule erzbachtal

Niedergösgen

Michel Flaig (FDP) wird neuer Gemeindepräsident von Niedergösgen. Flaig war einziger Kandidat für die Nachfolge von Roberto Aletti (Mitte). Er erhielt 481 der 647 abgegebenen Stimmen. Michel Flaig wohnt erst seit 2019 in Niedergösgen, er präsidiert die FDP-Ortspartei.

Olten-Gösgen

Adnan Begovic ist neuer Amtsgerichtspräsident der Amtei Olten-Gösgen. Der parteilose Begovic war einziger Kandidat und wurde mit 7'218 Stimmen gewählt und übertraf damit das absolute Mehr klar. Bisher arbeitete Begovic als Gerichtsschreiber am Amtsgericht Olten-Gösgen. Die Wahl war nötig, da ein zusätzliches Amtsgerichtspräsidium in der Amtei geschaffen wurde. Dies, weil die Anzahl der Fälle immer mehr zunimmt und diese in der Tendenz auch komplexer werden.

Solothurn

Beim Bahnhof Solothurn West kann eine grosse Unterführung gebaut werden. Mit einem Ja-Stimmenanteil von knapp 74 Prozent wurde der Baukredit von 6.6 Millionen Franken an der Urne deutlich angenommen.

Solothurn-Lebern

Lea Gerber (SP) wird neue Amtsgerichtspräsidentin der Amtei Solothurn-Lebern. Die Gerichtsschreiberin aus Solothurn setzte sich gegen den parteilosen Staatsanwalt Daniel Geisser aus Oberdorf durch. Gerber erhielt 5'484 Stimmen, Geisser 4'692 Stimmen.

Die Wahl war nötig, da ein zusätzliches Amtsgerichtspräsidium in der Amtei geschaffen wurde. Dies, weil die Anzahl der Fälle immer mehr zunimmt und diese in der Tendenz auch komplexer werden.

Wangen bei Olten

Das Schulhaus Hinterbüel 2 in Wangen bei Olten kann saniert werden. Die Stimmbevölkerung stimmte einem Kredit über 3.7 Millionen Franken zu, mit 748 zu 179 Stimmen. Das Schulhaus wurde 1968 gebaut und entspricht nicht mehr den heutigen Energiestandards. Saniert werden damit das Schulhausdach und die Gebäudehülle. Zusätzlich wird auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert, das Schulhaus wird barrierefrei umgebaut und Massnahmen zur Erdbebensicherheit umgesetzt.