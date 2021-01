Es gibt viele Gründe, weshalb Kantonsrätinnen oder Kantonsräte in den letzten Jahren zurückgetreten sind. Einer ist aus gesundheitlichen Gründen gegangen. Eine hat eine Stelle beim Kanton angenommen und durfte deshalb nicht mehr länger Parlamentarierin sein. Jemand ist in einen anderen Kanton gezogen. Zwei sind zurückgetreten, weil sie in den Nationalrat gewählt wurden. Zwei nahmen den Hut, nachdem sie nicht in die Regierung gewählt wurden. Einer sagte, die Politik sei ihm verleidet. Und mehrere haben aus beruflichen Gründen aufgehört.

Dass neben dem Beruf zu wenig Zeit bleibt für Politik, ist in zahlreichen Fällen ein Rücktrittsgrund. Wer in einem Kantonsparlament sein will, brauche einen flexiblen Arbeitgeber, sagt Myriam Frey dazu. Die Grüne gehört zu denen, die für Zurückgetretene nachgerutscht sind. «Ich bin 40 Prozent angestellt und habe ein eigenes Geschäft. Mein Arbeitgeber ist sehr grosszügig, er gewährt mir freie Tage für meine Parlamentsarbeit, sonst wäre es schwierig.»