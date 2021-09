Im Kanton St. Gallen zeichnet sich ein Ja ab für weitere Corona-Härtefallmassnahmen. Im Moment sind 76 von 77 Gemeinden ausgezählt. Dabei macht der Ja-Stimmen-Anteil über 69 Prozent aus.

Schon früh in der Corona-Pandemie hat der Bund Massnahmen ergriffen, um arg gebeutelten Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen. Oft musste es dabei schnell gehen. Ebenso oft fehlten dafür aber die nötigen rechtlichen Grundlagen. Da für den Vollzug der sogenannten Härtefallhilfen die Kantone zuständig sind, hat die St. Galler Regierung ein entsprechendes Gesetz per Dringlichkeitsrecht in Kraft gesetzt.

Es geht um maximal 95 Millionen Franken

Mit diesem Gesetz schaffte sie die rechtliche Grundlage, um Finanzhilfen im Umfang von maximal 95 Millionen Franken auszahlen zu können. Hinzu kommen die Mittel, die der Bund bereitstellt. Davon profitieren sollen nicht nur Unternehmen, sondern auch professionelle Sportvereine und Seilbahnunternehmen im Kanton. Der Kantonsrat hat das Gesetz im Februar einstimmig angenommen.

Legende: Sportvereine wie der FC St. Gallen oder die SC Rapperswil-Jona Lakers könnten weiter profitieren. Keystone

Da im Kanton St. Gallen aber auch die Stimmbevölkerung über neue Ausgaben mitentscheiden darf, die den Kanton mehr als 15 Millionen Franken kosten, muss das Stimmvolk am 26. September über das Gesetz abstimmen. Das Ganze dürfte eine reine Formsache sein, denn mit Widerstand ist kaum zu rechnen.