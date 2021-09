Die CO2-Emissionen von Kloten und Opfikon sollen bis 2030 auf netto null sinken. Das gab es so in der Schweiz noch nie.

Historische Klima-Abstimmung in Kloten und Opfikon

Es ist eine Schweizer Premiere: Zum ersten Mal überhaupt stimmen zwei Gemeinden über die Kernanliegen des Klimastreiks ab. Die Opfikerinnen und die Klotener entscheiden darüber, ob ihre Städte bis 2030 ihre Treibhausgasemissionen auf netto null senken sollen.

Audio Aus dem Archiv: Abstimmung über Forderungen der Klimabewegung 08:42 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 08.09.2021. abspielen. Laufzeit 08:42 Minuten.

Das heisst: Nicht nur städtische Betriebe oder Gebäude müssten in den nächsten gut acht Jahren klimaneutral sein, sondern dies würde auch die Bewohnerinnen und Bewohner betreffen. Explizit ausgenommen ist dabei der Flughafen Zürich, der bis 2050 klimaneutral sein will.

Es sei nun allerhöchste Zeit, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, betonen die Initianten von SP und Juso. Die extremen Wetterereignisse in diesem Sommer mit Feuern in Südeuropa und Überschwemmungen in der Schweiz seien ein klares Zeichen dafür, dass auch auf lokaler Ebene Schutzmassnahmen angezeigt seien.

Die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage kritisieren den engen Zeithorizont. Es sei nicht möglich, ehrgeizige Klimaschutz-Massnahmen in rund acht Jahren umzusetzen. Zudem entstünden den beiden Gemeinden Opfikon und Kloten durch ihre Alleinstellung gewichtige Standortnachteile.