Die SP-Initiative für einen 300-fränkigen Kinderbonus hat vor dem Riehener Souveran keine Chance. Die Initiative wurde mit einem Nein-Anteil von 71,5 Prozent wuchtig verworfen.

Die Initiative forderte, dass jedes Kind in Riehen einen Bonus von 300 Franken erhalten soll. Ausbezahlt worden wäre der Bonus via Steuerabzug. In den Genuss gekommen wären rund 4'800 Kinder in über 2'500 Familien. Die Steuerausfälle wären bei rund 1,5 Millionen Franken gelegen. Doch schon der Gemeinderat als auch der Einwohnerrat wandten sich gegen die Initiative.

Riehen hat dafür seine erste Gemeindeinitiative lanciert. Dies aufgrund eines Antrages aus der Partei Die Mitte (ehemals CVP). Sie verlangt - quasi als Gegenvorschlag - dass auf dem ganzen Gebiet des Kantons Basel-Stadt die Kinderabzüge erhöht werden sollen, unabhängig vom Einkommen der Eltern.