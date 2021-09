Die Parkplatzverordnung dreht sich im Grundsatz um die Frage, was das Parkieren in Winterthur künftig kosten soll. Aktuell bezahlen Autofahrerinnen und Autofahrer 50 Rappen für die ersten 30 Minuten, in Zukunft soll es ein Franken sein.

Weiter soll auch der Preis für eine Jahreskarte in der blauen Zone für Anwohnerinnen und Anwohnern von 50 Franken auf neu mindestens 200 Franken steigen. Der Winterthurer Stadtrat kann zudem die Parkgebühren weiter anpassen und sie auf Motorradfahrer ausdehnen.

Legende: Das Parkieren in der blauen Zone könnte für Anwohnerinnen und Anwohner in Winterthur bald teurer werden. Keystone

Die Befürworterinnen und Befürworter argumentieren, dass die Parkgebühren aus dem Jahr 1996 nicht mehr zeitgemäss seien. Ein Vorteil sei zudem, dass Parkplätze in zentraler Lage dank der neuen Regelung schneller frei würden. Für die Vorlage sind SP, Grüne, GLP, EVP und AL – und auch der Verkehrsclub Schweiz unterstützt das Anliegen.

Die Gegnerinnen und Gegner wie SVP, FDP, Mitte und EDU hingegen wollen die Erhöhung der Parkgebühren nicht hinnehmen. Es entstünden Nachteile für Handwerkerinnen oder Pendler, die auf Parkplätze angewiesen seien. Des Weiteren sprechen sich auch Gastro Winterthur oder der Hauseigentümerverband gegen die Vorlage aus.