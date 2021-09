Ein zweiter Wahlgang entscheidet, wer die Nachfolge des Solothurner Stadtpräsidenten Kurt Fluri (FDP) antritt. Fluri ist seit 28 Jahren im Amt und kandidiert nicht mehr.

Zur Wahl stellen sich Schulleiterin Stefanie Ingold (SP) und Markus Schüpbach (FDP), Direktor der Solothurner Gebäudeversicherung.

Im ersten Wahlgang im Juni erzielte Ingold das bessere Resultat, lag aber nur 47 Stimmen vor Schüpbach.

Auch im zweiten Wahlgang dürfte es ein enges Rennen geben. Beide Kandidierenden hatten den Wahlkampf während der Sommerferien pausiert. Nun sind sie wieder in Zeitungsinseraten und auf Plakaten zu sehen sowie an Marktständen und auf Podien in der Stadt Solothurn anzutreffen.

Der Freisinnige Kurt Fluri ist seit 1993 Stadtpräsident von Solothurn. In 28 Jahren wurde er sieben Mal wiedergewählt. Der 66-Jährige tritt 2021 nicht mehr an. Seit 2003 sitzt Fluri ebenfalls für die FDP im Nationalrat. Dieses Amt will er weiter ausführen.

Hinter den Kulissen mobilisieren SP und FDP ihre Basis. Dies zeigt sich unter anderem in den Leserbriefen in der «Solothurner Zeitung». Dort wurde Ingold eine Alibi-Kandidatur vorgeworfen und dass sie den «Frauen-Bonus» missbrauche. Die Antworten fielen zum Teil ebenso unzimperlich aus.

Bestimmt wird in Solothurn am 26. September auch das Vize-Stadtpräsidium. Im zweiten Wahlgang tritt Laura Gantenbein (Grüne) gegen Amtsinhaber Pascal Walter (CVP) an.