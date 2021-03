Der Abwärtstrend der C-Parteien im Wallis setzt sich fort: Seit 2005 verlieren die Christdemokraten in ihrer Hochburg kontinuierlich an Terrain. Jetzt haben sie noch einen Wähleranteil von 33 Prozent. Ob die Partei somit drei von fünf Sitzen in der Kantonsregierung halten kann, ist fraglich.

Gewinner der Walliser Wahlen sind erneut die Grünen. Von einem Regierungssitz ist die Partei zwar weit entfernt. Aber der Aufwärtstrend im Parlament setzt sich fort. Vor vier Jahren erreichte die Partei im Grossen Rat erstmals Fraktionsstärke. Jetzt konnte sie erneut deutlich zulegen und erstmals auch im Oberwallis einen Sitz gewinnen.