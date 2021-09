Am 26. September 2021 finden in Köniz die Wahlen für das Gemeindepräsidium, den Gemeinderat und das Gemeindeparlament statt. Mit dem Wahlmaterial können die Wahlberechtigten 40 Parlamentsmitglieder, 5 Mitglieder für den Gemeinderat und die Gemeindepräsidentin/den Gemeindepräsidenten für die Jahre 2022 bis 2025 wählen.



Die Wahlen des Parlaments und des Gemeinderats erfolgen nach dem Proporz, während das Gemeindepräsidium im Majorz ermittelt wird.



Ein allfälliger zweiter Wahlgang für das Gemeindepräsidium findet am 24. Oktober 2021 statt.