Von Aarau bis Zofingen wird in den Gemeinden am Sonntag gewählt. Hier finden Sie die Ergebnisse ab Sonntagmittag.

Ammerswil

Die Gemeinde Ammerswil bei Lenzburg hat wieder eine Frau Gemeindeammann. Nachfolgerin von Marianne Horner ist Katharina Engeler. Sie wurde am Sonntag mit einem Glanzresultat neu in den Gemeinderat und gleich auch als Frau Gemeindeammann gewählt. Niemand sonst kandidierte für das Amt. Engeler war schon 13 Jahre lang in der Schulpflege.

Boswil

In Boswil bleibt (fast) alles beim Alten: Die bisherigen Gemeinderäte, Ammann und Vizeammann der Bünztaler Gemeinde schaffen die Wiederwahl problemlos. Neu in die Exekutive gewählt wird Urs Bircher.

Böztal

Die neue Fusionsgemeinde Böztal hat noch keinen Gemeindeammann. Sowohl Robert Schmid als auch Andreas Thommen bleiben in einem knappen Rennen unter dem absoluten Mehr, es braucht also einen zweiten Wahlgang. Böztal ist die neueste Aargauer Fusionsgemeinde, welche ab 1. Januar 2022 aus den Dörfern Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen im Bezirk Laufenburg gebildet wird. Der Gemeinderat der neuen Gemeinde wurde bereits im März komplett gewählt.

Brugg bleibt in linker Hand, Bibliothek wird Teil der Stadtverwaltung

Barbara Horlacher (Grüne) bleibt Frau Stadtammann von Brugg. Der bürgerliche Angriff auf das Brugger Spitzenamt scheitert deutlich. Der bisherige Stadtrat Reto Wettstein (FDP) erhält nur 1100 Stimmen und damit klar weniger als Horlacher, welche auf rund 2400 Stimmen kommt. Neu im Stadtrat ist der Parteilose Roger Brogli. Im Amt bestätigt werden neben Barbara Horlacher (Grüne) auch Leo Geissmann (Mitte), Reto Wettstein (FDP) und Jürg Baur (Mitte).

In der Stadt Brugg ging es am heutigen Sonntag auch um die Zukunft der Stadtbibliothek. Diese wird nun neu Teil der städtischen Verwaltung. Das Stimmvolk sagt mit einer sehr deutlichen Mehrheit (2937 Ja, 1389 Nein) Ja zu dieser Vorlage. Bisher wurde die Bibliothek von einem Verein geführt. Das Ja heisst auch, dass die Stadtbibliothek ab Sommer 2022 neu im Gebäude Effingerhof ist.

Buchs

In Buchs gibt es am Wahlsonntag eine Niederlage für die SVP, sie ist neu nicht mehr in der Führungsriege der grossen Gemeinde im Bezirk Aarau vertreten. SVP-Kandidat Samuel Hasler holt am wenigsten Stimmen aller Kandidierender und verpasst die Wahl damit deutlich. Erobert hat den SVP-Sitz im Buchser Gemeinderat der bisherige Einwohnerrat Reto Fischer, der nun neu in die Exekutive einzieht. Ihren Sitz im Gemeinderat verteidigt hat dafür die EVP, für welche Joel Blunier neu in der Gemeindeführung Einsitz nimmt.

Gebenstorf

Gebenstorf im Bezirk Baden erlebt ein mittleres politisches Erdbeben. Die bisherige Gemeinderätin und Frau Vizeammann Cäcile Anner-Kaiser wird abgewählt. Sie erhählt nur 549 Stimmen und bleibt damit weit unter dem absoluten Mehr. Diese Abwahl hat eine lange Vorgeschichte. Der Gemeinderat entzog Anner im September 2020 alle Ressorts mit der Begründung, sie habe das Kollegialitätsprinzip verletzt und ihre Kompetenzen überschritten. Der Regierungsrat hiess dann allerdings eine Beschwerde von Anner gut. Ein Gemeinderat habe gar nicht die Kompetenz, einem Mitglied sämtliche Ressorts zu entziehen. Hintergrund der Abwahl ist eine Anzeige von Anners Mann gegen die Gemeinderätin Giovanna Miceli von der SP. Der Vorwurf an Miceli: Sie habe sich auf Kosten der Gemeinde ihren Garten sanieren lassen. Miceli wehrte sich vehement gegen diesen Vorwurf.

Ein zweiter bisheriger Gemeinderat verpasst die Wiederwahl ebenfalls. André Heim (SVP) erreicht zwar das absolute Mehr, scheidet aber als überzählig aus. Neu im Gemeinderat von Gebenstorf sind Peter Milena (FDP) und Patrick Senn (Mitte).

Gränichen

Die FDP verteidigt einen Sitz im Gränicher Gemeinderat. Als Nachfolger von Peter Hofmann, der nach zehn Jahren im Amt altershalber nicht mehr angetreten ist, wird Andreas Fetscher gewählt. Die bisherigen Mitglieder des Gemeinderates, sowie Ammann und Vizeammann werden alle wiedergewählt.

Herznach und Ueken heiraten

Die neueste Aargauer Gemeindefusion ist beschlossene Sache: Im Fricktal werden die Gemeinden Herznach und Ueken ab 1. Januar 2023 zu einer Gemeinde. In beiden Dörfern sagt nach der Gemeindeversammlung heute auch die Stimmbevölkerung sehr deutlich Ja zum Zusammenschluss, in Herznach mit 75 Prozent, in Ueken sogar mit 82 Prozent Ja-Stimmen.

Münchwilen

Überraschung bei der Wahl des Gemeinderats in der Fricktaler Gemeinde Münchwilen: Das dienstälteste Mitglied der Gemeindführung, Roland Oeschger, schafft die Wiederwahl hauchdünn nicht. Er erhält nur 137 Stimmen und verpasst damit ganz knapp das absolute Mehr. Oeschger war seit 2010 im Gemeinderat. Neu gewählt ist Patrick Geiger. Er erzielt mit 267 am meisten Stimmen von allen Kandidierenden. Auch Asa Müller schaffte als Neue den Sprung in den Gemeinderat. Sie erhählt 140 Stimmen, was genau dem absoluten Mehr entspricht. Im Amt bestätigt sind Ammann Bruno Tüscher, Fabian Bianchi und Florentina Mallaku.

Neuenhof

Der Gemeinderat von Neuenhof ist noch nicht komplett. Das ist allerdings keine Überraschung, denn für den vakanten Sitz von Marco Hürsch gab es keine einzige Kandidatur. Deshalb wurden heute nur die vier Bisherigen bestätigt. In ersten Wahlgängen sind jeweils sämtliche Stimmberechtigten wählbar. In Neuenhof stand heute der Name Tim Voser auf 29 Wahlzetteln. Das kantonale Wahlbüro empfiehlt, dass Personen, die 10 oder mehr gültige Stimmen erhalten, auf dem Wahlprotokoll erfasst werden. Deshalb steht der Name Tim Voser nun im amtlichen Protokoll der Gemeinde Neuenhof, obwohl er offiziell gar nicht kandidierte. Tim Voser ist Präsident der Jungfreisinnigen des Bezirks Baden. Im Februar war er Kandidat der FDP für die Ersatzwahl in den Gemeinderat, schaffte es aber nicht. Nun kommt es in Neuenhof am 28. November zu einem zweiten Wahlgang, um den Gemeinderat zu komplettieren. Sollte sich für dieses Datum nur eine einzige Person melden, wäre sie in stiller Wahl gewählt.

Oberentfelden

Die SVP verteidigt bei einer Kampfwahl den einzigen freien Sitz im Gemeinderat von Oberentfelden. Gewählt wird Yvette Körber, welche nun die Nachfolge ihrer SVP-Kollegin Priska Ott antritt. Für die fünf Sitze im Gemeinderat der Suhrentaler Gemeinde traten acht Kandidat:innen an. Die vier Bisherigen schaffen die Wahl ohne Probleme.

Obersiggenthal: GLP triumphiert bei Einwohnerratswahl, SVP verliert

Grosse Gewinnerin der Einwohnerratswahl in Obersiggenthal im Bezirk Baden ist die GLP. Die Grünliberalen traten zum ersten Mal an und holen mit einem Stimmenanteil von 10 Prozent auf Anhieb 4 Sitze. Die GLP erobert damit die 3 Sitze der Grünen, die nicht mehr antraten plus einen weiteren Sitz. Grosse Verliererin der Wahl ist die SVP. Sie muss von ihren bisher 9 Sitzen 2 abgeben. Die SP legt um 1 Sitz zu (neu 9). Die anderen Parteien bleiben stabil (Mitte 12, FDP 6, EVP 2).

Oftringen

In Oftringen bestätigt das Stimmvolk den Gemeindeammann und den Vizeammann. Hanspeter Schläfli (FDP) und Markus Steiner (SP) schaffen die Wiederwahl ohne Probleme.

Reinach

Noch keiner neuer Gemeindeammann in Reinach: In der Wynentaler Gemeinde erreicht im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten das absolute Mehr, somit braucht es einen zweiten Wahlgang. Mit Abstand am meisten Stimmen holt jedoch der SVP-Kandidat Bruno Rudolf. Bereits gewählt ist dafür der Vizeammann, Rudolf Lanz von der SP. Auch der Gemeinderat ist bereits vollständig, neu gewählt wurde Philipp Härri von der FDP. In Reinach geht es bei der Ammann-Wahl um die Nachfolge von Martin Heiz, der nach 34 Jahren an der Gemeindespitze als amtsältester Aargauer Gemeindeammann nicht mehr angetreten ist.

Reitnau

Der Gemeinderat von Reitnau im Bezirk Zofingen ist mit zwei neuen Mitgliedern wieder komplett. Gewählt werden die beiden Parteilosen Doris Hürzeler und Nando Suter. Frau Gemeindeammann bleibt Katrin Burgherr (SVP).

Rheinfelden

In der Stadt Rheinfelden werden Stadtammann Franco Mazzi und auch Vizeammann Walter Jucker klar im Amt bestätigt. Mazzi holt 2084 der 2369 abgegebenen Stimmen, Jucker 1904 von 2170 abgegebenen Stimmen. Beide Kandidierenden erhalten damit eine grosse Zustimmung von je rund 88 Prozent der Stimmenden.

Rüfenach

Der bisherige Gemeinderat Carlo Blätter darf nicht weiterregieren im Dorf im Bezirk Brugg. Blättler übertrifft mit 199 Stimmen zwar das absolute Mehr von 170. Aber weil die drei neu Kandidierenden, Tanja Hallauer, Remo Nikles und Andreas Ulrich, allesamt deutlich mehr Stimmen holten als Blättler, verdrängen sie den Bisherigen aus dem Gemeinderat. Barbara Fabritius und Markus Zolliger wurden als Bisherige bestätigt.

Turgi

Durchschlagender Erfolg für die Bürgerliche Vereinigung Turgi (BVT): Sie bringt alle von ihr portierten oder empfohlenen Kandidatinnen und Kandidaten in den Gemeinderat. Gewählt sind somit Astrid Barben (BVT, bisher), Adrian Schoop (FDP/BVT, bisher), Pascale Marder (BVT, neu), Emanuel Ritzmann (parteilos, neu), Lucia Vettori (parteilos, neu). Im Amt bestätigt werden Gemeindeammann Adrian Schoop und Frau Vizeammann Astrid Barben. Beide erzielten sehr hohe Stimmenzahlen und leiten weiterhin die Geschicke der Gemeinde bei Baden.

Im Vorfeld der Wahl hatten linke Gruppierungen in Turgi kritisiert, ein Wahl-Flyer der BVT sei unzulässig, weil er die Kandidierenden vor dem Gemeindehaus zeige. Und das Wappen der Gemeinde werde in unzulässiger Form für die Wahlwerbung verwendet. Für diese Argumente hatte das Stimmvolk aber offensichtlich kein Gehör. Die Kandidatin der Linken, Madlon Lindenmann, schaffte zwar das absolute Mehr, kommt aber als überzählig nicht in den Gemeinderat.

Würenlos

Erfolg für die Würenloser FDP. Sie bringt neu Consuelo Senn in den Gemeinderat der Gemeinde im Bezirk Baden. Senn setzt sich in einer Kampfwahl deutlich durch gegen einen parteilosen Kandidaten und einen der SVP. Vier bisherige Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wurde mit sehr guten Resultaten im Amt bestätigt. Ammann von Würenlos bleibt der Parteilose Anton Möckel.

