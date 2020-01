Jungen Menschen wird häufig der Vorwurf gemacht, sie seien unpolitisch und würden sich nicht für Nachrichten interessieren. Es ist einfach, sie dafür zu kritisieren, aber vielleicht liegt es auch an uns Journalistinnen und Journalisten.

An der Art, wie wir ihnen vermitteln, was im Land und in der Welt geschieht, worüber im Bundeshaus in Bern gestritten wird, warum Trump auf Konfrontation mit Iran geht oder unter welchem Druck unser System der Altersvorsorge steht.

Die Welt ist komplex, steigen wir gemeinsam durch

Das neue Angebot SRF Forward wird zu diesen und anderen drängenden Themen unserer Zeit Hintergründe in Form von Webvideos bieten. SRF Forward will junge Erwachsene mit Einordnung weiterbringen und wird auch Lösungsansätze für komplexe Sachverhalte aufzeigen. Das Motto von SRF Forward: «Die Welt ist komplex, steigen wir gemeinsam durch.»

Die Videos richten sich primär an Menschen zwischen 24 und 30 Jahren, die das Bedürfnis nach Erklärung haben und sich bei vielen Nachrichten fragen: Was hat das mit mir zu tun? Eine Menge.

Jeden Mittwoch, um 16 Uhr

Als Ausspielplattform steht Youtube, Link öffnet in einem neuen Fenster im Zentrum, da sich dort viele junge Erwachsene Zeit für vertieftes Wissen nehmen. Die Videos erscheinen wöchentlich am Mittwoch, um 16 Uhr, und sind auch über Play SRF und die Webseite von SRF abrufbar.

Das Internet ist für viele junge Erwachsene sozialer Lebensraum und ständiger Begleiter. Ein grosser Teil von ihnen will Videos nicht bloss gezeigt bekommen und passiv konsumieren. Viele wollen im Netz diskutieren, Inhalte mit anderen teilen und Fragen stellen. Genau das können sie bei SRF Forward tun.

Austausch und Diskussion

SRF Forward versteht Journalismus als Austausch. Gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern wollen wir Diskussionsräume schaffen, in denen sie sich untereinander, aber auch mit uns austauschen können. Hinter dem neuen Angebot steht eine Redaktion junger Journalistinnen und Journalisten von SRF News.

Das Themenspektrum ist breit angelegt von Klimawandel, Gender, Arbeitsmarkt und Gesundheit bis hin zu Abstimmungen und internationalen Wahlen. Darüber hinaus können Nutzer mitbestimmen, zu welchen Themen die Redaktion recherchieren soll.

Bei SRF Forward handelt es sich um eine Weiterentwicklung von SRF Nouvo, dem Social-Video-Format für ein junges Publikum. Die bestehenden Kanäle von SRF Nouvo auf Facebook, Instagram und Twitter werden unter dem neuen Namen, Konzept und Design fortgeführt.