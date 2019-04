«Wir machen das Geschäft in den Monaten März, April und Mai», erklärt Bruno Rutishauser, Chef der gleichnamigen Grossgärtnerei in Züberwangen bei Wil (SG). In Gewächshäusern auf einer Fläche von fast sieben Fussballfeldern (45’000 Quadratmeter) werden aus Setzlingen und Zwiebeln erwachsene Pflanzen.

Die Herausforderung: Jeden Tag müssen genau so viele Pflanzen das ideale Wachstumsstadium erreicht haben, wie von den Geschäften schweizweit bestellt werden für den nächsten Verkaufstag. Es sind tausende. Das gelingt nur mit ausgefeilter digitaler Logistik, einem «Internet der Blumen».

Und das funktioniert so: Alle Gewächshäuser sind untereinander verbunden mit einem Netzwerk aus Schienen, darauf Wagen mit Blumen. Die Anlage erinnert an Gepäcktransportsysteme von Flughäfen.

«Kulturtische» heissen diese Wagen in der Fachsprache. Sie sind ein paar Quadratmeter gross und bieten Platz für hunderte Töpfe mit Pflanzen. Ein Bewässerungs-Roboter aufgehängt an Schienen am Dach merkt, wo es zu wenig Wasser hat. Dann flutet er den entsprechenden Tisch.

Automatisch auf dem besten Weg von A nach B

Die Kulturtische im «Internet der Blumen» werden immer an jenen Ort bewegt, der die besten Bedingungen für die jeweilige Wachstumsphase bietet: Zur Aufzucht zuerst in ein Gewächshaus, das das Wachstum fördert, wenn sie grösser sind in eine Halle, wo das Klima das Wachstum bremst und schliesslich in eine Halle, wo die Blumen für den Transport vorbereitet werden.

Den Transport übernehmen «Shuttles», Wagen, die den Tisch von unten etwas anheben und ihn dann an wegbringen. Sie fahren selbständig ans Ziel und nehmen dabei den optimalen Weg – wie Datenpakete im Internet. Die Steuerung übernimmt ein Computer, der die Rolle des Routers im «Internet der Blumen» spielt. Wenn nötig, kann ein Mitarbeiter aber die Shuttles auch mit einem Tablet von Hand steuern.

Bild 1 / 11 Legende: «Transportmeisterin» Bianca hat vom Tablet aus Zugriff auf jeden Kulturtisch. Reto Widmer / SRF Bild 2 / 11 Legende: Am Anfang sind die Setzlinge: Bereit für die Aufzucht in einem der Gewächshauser. Reto Widmer / SRF Bild 3 / 11 Legende: Zehntausende Pflanzen auf Kulturtischen, die über ein Schienensystem mehrstöckig verschiebbar sind. Reto Widmer / SRF Bild 4 / 11 Legende: Datenfluss für das Internet der Blumen. Reto Widmer / SRF Digital Bild 5 / 11 Legende: Das «Kontrollzentrum». Reto Widmer / SRF Bild 6 / 11 Legende: Die, die drauskommen, sehen hier, in welcher Halle welche Kulturtische mit welchen Pflanzen sind. Reto Widmer / SRF Bild 7 / 11 Legende: «Biodiversität». Reto Widmer / SRF Digital Bild 8 / 11 Legende: Ein Teil des Transportssystems für die Kulturtische. Reto Widmer / SRF Bild 9 / 11 Legende: Primelarmee in einem der Gewächshäuser. Reto Widmer / SRF Digital Bild 10 / 11 Legende: Blumen, bereit für eines der grossen Gartencenter der Schweiz. Reto Widmer / SRF Bild 11 / 11 Legende: Chef Bruno Rutishauser im Blumenmeer. Reto Widmer / SRF

Um die riesige Fläche, die eine Gärtnerei benötigt optimal zu nutzen, braucht es modernste Technik, denn nur während der Wachstumsphase entsteht eine Wertschöpfung. Eigentlich sei das ganze ein horizontales Hochregallager, sagt Bruno Rutishauser.

Für ihn ist die Rechnung einfach: «Je schneller wir die Flächen bewirtschaften können, desto höher ist die Wertschöpfung.»

Viel Druck aus dem Ausland

Eine hohe Automatisierung sei deshalb unabdingbar, nur so sei man gerade noch wettbewerbsfähig mit den Blumenfabrikanten im Ausland. Die gehen zum Teil mit der Automatisierung noch wesentlich weiter. Rund 90% der Schnittblumen in der Schweiz werden importiert.

Preislich kann es eine Schweizer Gärtnerei mit den Grossen nicht aufnehmen, umso wichtiger sind andere Qualitäten wie etwa die Fähigkeit, auf extreme Schwankungen in Angebot und Nachfrage flexibel zu reagieren: «Wenn der Markt sofort 50’000 Primeli braucht, können wir liefern», erklärt Bruno Rutishauser.

Möglich ist das dank dem «Internet der Blumen».