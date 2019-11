Ein Genfer Forschungsteam erhält Wissenschaftspreis für ihre Studien zu First- und Third-Person-Shootern.

Im Gegensatz zu beispielweise Sozialsimulationen, Puzzlespielen oder Mentailtrainingsspielen, haben First- und Third-Person-Shooter gute Voraussetzungen, um unsere neuronale Plastizität zu verbessern. Ausgerechnet jene Spiele, die oft wegen ihrer Gewaltdarstellungen kritisiert werden.

Ein Genfer Forschungsteam hat nachgewiesen, dass Action-Video-Spieler eine bessere Aufmerksamkeitsspanne haben als Nichtgamer. Sie können sich aber auch besser auf visuelle Details fokussieren und haben eine erhöhte Kontrastempfindlichkeit. Das kann zum Beispiel beim Autofahren im Nebel hilfreich sein. Ausserdem können Action-Gamer dreidimensionale Objekte in Gedanken akkurater drehen, zwischen unterschiedlichen Aufgaben besser hin und herwechseln und auf Ereignisse reagieren, die sich plötzlich entwickelt haben. In stressigen Situationen können sie bis zu zehn Prozent schneller eine Entscheidungen treffen. Dadurch können sie nicht nur schneller sondern auch effizienter arbeiten.

Mehr Spielen bringt nicht mehr Um von diesen postiven Effekten durch die Action-Videospiele zu profitieren, ist es nicht nötig besonders viel oder lange zu spielen. In den Studiendesigns von Daphne Bavelier mussten die Probanden über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten spielen, jeden zweiten Tag 30-60 Minuten.

Nicht alle Games sind gleich

Damit sich die Effekte entfalten, müssen die Videospiele eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen, die vor allem, aber nicht nur auf Action-Spiele zutreffen:

Die Spiele müssen beim Spieler einen Zeitdruck auslösen. Dabei kommt es darauf an, dass sich der Spieler unter Druck fühlt, was nicht zwingend damit zusammenhängt, dass das Spiel schnell ist.

Die Spiele verlangen vom Spieler, dass er ihre Aufmerksamkeit über die ganze visuelle Szene verteilen kann.

Die Spiele fordern das Hirn insofern heraus, als dass sie ständig verlangen, dass man seine Aufmerksamkeit neu bündelt und zwischen verschiedenen Aufgaben schnell hin und her wechselt. Beispielsweise beim Zielen.

Legende: Echtzeit Strategie: Auch Echtzeit Strategie-Spiele wie beispielsweise StarCraft haben ähnliche Effekte auf unsere Wahrnehmung, wie Action-Games. Reuters

Die Gewalt, die in Action-Videospielen an der Tagesordnung ist, ist kein ausschlaggebendes Kriterium, um von den positiven Effekten der Action-Videospiele zu profitieren. Die Studie lässt die Frage aber offen, ob Gewalt die drei oben genannten Kriterien verstärkt.

Wie reagieren Kinder auf Action-Videospiele?

Eine Studie, die Kinder regelmässig Shootergames spielen lässt, wäre unethisch, deshalb mache sie auch niemand, sagt Daphne Bavelier, von der Universität Genf. Hingegen hat die Neurowissenschaftlerin eine Studie durchgeführt, bei der Schüler und ihre Eltern gefragt wurden, was die Kinder spielen.

Dabei hat sich gezeigt, dass die Eltern oft nicht Bescheid wissen, was ihre Kinder spielen und sich nur selten mit dem Thema beschäftigen.

Die Studie zeigt aber auch, dass Kinder, die angeben, First- oder Secondperson Shootergames zu spielen, über eine erhöhte Aufmerksamkeitssteurungfähigkeit verfügen. Das heisst, sie können ihre Aufmerksamekeit besser auf das fokussieren, was gerade wichtig ist. Immer unter der Voraussetzung, dass es eine herausfordernde Aufgabe für die Kinder ist.

Anerkennung für Pionierarbeit

Daphne Bavelier, die mit ihrem Team im Labor für kognitive Neurowissenschaften an der Universität in Genf forscht, erhält in diesen Tagen den Klaus J. Jacobs Research Prize 2019. Er ist mit einer Million Schweizer Franken dotiert. Es ist eine Anerkennung für ihre Forschung zur Nutzung von Action-Videospielen für die Förderung der neuronalen Plastizität und des Lernens.