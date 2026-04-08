Ein Expeditionsteam stösst im antarktischen Weddellmeer auf eine unbekannte Mini-Insel.

Bisher war das Landstück noch auf keiner Karte verzeichnet, was sich nun ändern soll.

Ein internationales Expeditionsteam ist seit Anfang Februar mit dem Eisbrecher «Polarstern» im Weddellmeer unterwegs. Dort haben sie nun eine Mini-Insel entdeckt, die noch auf keiner Seekarte verzeichnet ist, teilt das deutsche Alfred-Wegener-Institut (AWI) mit.

Wegen rauer Wetterbedingungen mussten sie die Forschungsarbeiten unterbrechen und im Windschatten einer Insel Schutz suchen.

Drohnenaufnahme der neu entdeckten Insel

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Aufnahme des Landstücks aus der Vogelperspektive. Bildquelle: Alfred-Wegener-Institut/Simon Dreutter. 1 / 3 Legende: Aufnahme des Landstücks aus der Vogelperspektive. Alfred-Wegener-Institut/Simon Dreutter

Bild 2 von 3. Drohnenaufnahme mit dem Eisbrecher «Polarstern» im Hintergrund. Bildquelle: Alfred-Wegener-Institut/Simon Dreutter. 2 / 3 Legende: Drohnenaufnahme mit dem Eisbrecher «Polarstern» im Hintergrund. Alfred-Wegener-Institut/Simon Dreutter

Bild 3 von 3. Forschende sind auf dem Eisbrecher «Polarstern» im Weddelmeer unterwegs. Sie erforschen dort unter anderem den Meereisrückgang. Bildquelle: Alfred-Wegener-Institut/Simon Dreutter. 3 / 3 Legende: Forschende sind auf dem Eisbrecher «Polarstern» im Weddelmeer unterwegs. Sie erforschen dort unter anderem den Meereisrückgang. Alfred-Wegener-Institut/Simon Dreutter Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Plötzlich sei ein «Eisberg» aufgetaucht, «der irgendwie dreckig aussah», sagt AWI-Wissenschaftler Simon Dreutter.

Bei näherer Betrachtung hat das Team bemerkt, dass es sich um eine rund 130 Meter lange, 50 Meter breite und 16 Meter hohe Insel handelt. Sie sei auf der Seekarte als unerforschte Gefahrenzone verzeichnet gewesen und fälschlicherweise eine Seemeile neben der tatsächlichen Position.

Inzwischen hat das Expeditionsteam die Insel vermessen. Noch sei sie namenlos, was sich nun über den offiziellen Benennungsprozess ändern solle. Der Plan ist, dass sie bald in internationalen Seekarten erscheint.